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ICTV Ранок 16.06.2021 20:00
16.06.2021 20:00
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Дресирує з голим торсом. Девід Бекхем показав миле відео з домашньою улюбленицею


46-річний екс-футболіст Девід Бекхем замилував мережу відео з домашньою улюбленицею.

Спортсмен з голим торсом показав, як дресирує свого песика.

“Все, що ми робимо на ізоляції, – це даємо лапу та їмо”, — прокоментував допис футболіст.

Пост Бекхема уже зібрав майже 6 мільйонів переглядів.

Також по темі: Девід Бекхем засвітив оголений торс в Instagram Брітні Спірс, Девід Бекхем, Ірма Вітовська: які погані звички мають зірки Вікторія Бекхем знялась у пікантній фотосесії для глянцю

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Анджеліна Джолі завітала в гості до колишнього чоловіка.

Фото: davidbeckham

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Теги: інстаграм зірок, Девід Бекхем, зірки, шоу-біз
16.06.2021 20:00



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