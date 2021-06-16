Дресирує з голим торсом. Девід Бекхем показав миле відео з домашньою улюбленицею

46-річний екс-футболіст Девід Бекхем замилував мережу відео з домашньою улюбленицею.

Спортсмен з голим торсом показав, як дресирує свого песика.

“Все, що ми робимо на ізоляції, – це даємо лапу та їмо”, — прокоментував допис футболіст.

Пост Бекхема уже зібрав майже 6 мільйонів переглядів.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Анджеліна Джолі завітала в гості до колишнього чоловіка.

Фото: davidbeckham

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