Дресирує з голим торсом. Девід Бекхем показав миле відео з домашньою улюбленицею

46-річний екс-футболіст Девід Бекхем замилував мережу відео з домашньою улюбленицею.
Спортсмен з голим торсом показав, як дресирує свого песика.
“Все, що ми робимо на ізоляції, – це даємо лапу та їмо”, — прокоментував допис футболіст.
Пост Бекхема уже зібрав майже 6 мільйонів переглядів.
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Анджеліна Джолі завітала в гості до колишнього чоловіка.
Фото: davidbeckham
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16.06.2021 20:00
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