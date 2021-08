Королева ночі на розкішній яхті. Полякова похизувалася світлинами з Одеси

Українська співачка Оля Полякова похизувалася знімками з Одеси.

У своєму інстаграмі зірка опублікувала фото, де позує на яхті.

Для стильного луку артистка обрала білий купальник та сонцезахисні окуляри.

Світлини Полякової вподобали близько 100 тисяч користувачів.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про секрети краси Емілі Ратаковскі.

Фото: polyakovamusic

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.