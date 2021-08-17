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ICTV Ранок 17.08.2021 21:00
17.08.2021 21:00
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Королева ночі на розкішній яхті. Полякова похизувалася світлинами з Одеси

Королева ночі на розкішній яхті. Полякова похизувалася світлинами з Одеси

Українська співачка Оля Полякова похизувалася знімками з Одеси.

У своєму інстаграмі зірка опублікувала фото, де позує на яхті.

Для стильного луку артистка обрала білий купальник та сонцезахисні окуляри.

Світлини Полякової вподобали близько 100 тисяч користувачів.

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Нагадаємо, раніше ми писали про секрети краси Емілі Ратаковскі.

Фото: polyakovamusic

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Полякова, шоу-біз
17.08.2021 21:00



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