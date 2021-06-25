Гарячі гастролі. Полякова запалила Буковель своїми танцями

Схоже, гарячим жінкам спека не страшна.

Українська королева ночі Оля Полякова гайнула на гастролі до Буковелі, і показала там свої неймовірно гарячі танці.

Вона перепостила собі запальне сторі свого виступу й додала:

Ось такі гастролі я люблю…

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували жартівливий тікток Полякової.

Фото: polyakovamusic

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