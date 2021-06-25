Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 25.06.2021 21:10
25.06.2021 21:10
Поділитися

Гарячі гастролі. Полякова запалила Буковель своїми танцями


Схоже, гарячим жінкам спека не страшна.

Українська королева ночі Оля Полякова гайнула на гастролі до Буковелі, і показала там свої неймовірно гарячі танці.

Вона перепостила собі запальне сторі свого виступу й додала:

Ось такі гастролі я люблю…

Також по темі: Даша Астаф'єва стала багатодітною мамою? Поповнення чотирилапого "війська" зірки Королева TikTok? Оля Полякова поділилася жартівливим відео Палкий chill out. Каменських показала, як рятується від спеки

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували жартівливий тікток Полякової.

Фото: polyakovamusic

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: інстаграм зірок, Оля Полякова
25.06.2021 21:10



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати