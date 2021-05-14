Королева TikTok? Оля Полякова поділилася жартівливим відео

Українська співачка Оля Полякова підкорює простори TikTok.

Нещодавно королева ночі розмістила там жартівливе відео, де показала свій щирий сміх.

Полякова з допомогою спецефектів помітно збільшила собі рот.

Смійтесь на здоров’я – підписала ролик співачка.

За співачкою в мережі TikTok стежить понад 360 тисяч користувачів.

Детальніше подивитися цю та інші зіркові новини можна у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Полякова закликає весну в Єгипті.

Фото: polyakovamusic

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