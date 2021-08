Що з’їсти, щоб пришвидшити ріст волосся: ТОП-5 продуктів

Лікувальні процедури, щомісячні стрижки, маски та бальзами, спеціальні капсули з кислотами проти випадіння волосся дають гарний ефект здорового волосся. Але перш ніж витрачати гроші на дорогих спеціалістів та догляд, варто переглянути раціон.

Від того, наскільки твій організм отримує збалансоване харчування з достатньою кількістю поживних речовин, залежить швидкість росту волосся.

Ранок у Великому Місті поділиться з тобою секретом, що потрібно їсти, щоб швидко росло волосся.

Ці продукти багаті жирними кислотами та мікроелементами, що допомагають волоссю рости швидше, але залишатись еластичним та міцним.

Достатньо щодня вживати жменьку горіхів: мигдаль, кеш’ю, фундук – і ти неодмінно побачиш як волосся стане більш пружним.

Риба, зокрема лосось, містять вітамін D, що сприяє здоровому росту волосся. Цей вітамін також підвищує рівень виділення волосяного сала, що зменшує ризик виникнення сухості й випадіння.

Кислота Омега-3, що теж знаходиться в лососі стимулює кровообіг у шкірі голови та робить волосся міцним та густим.

Варто в раціон 3-4 рази на тиждень додавати холодноводну рибу: лосось, тунець, сардину, скумбрію, минтай.

Наше волосся складається з кератину та білка, варто підтримувати цей баланс і вживати продукти, що містять біотин. Головним джерелом цієї речовини є жовток.

Це не тільки пришвидшить ріст волосся, але й укріпить нігтьову пластину та вирівняє тон шкіри обличчя.

Зелень містить Омега-3, жирні кислоти, магній, кальцій та залізо, що вбережуть від випадання волосяних фолікулів.

Однак, шпинат багатий не тільки залізом, але й вітамінами А і С, що сприяють виробленню спеціального секрету сальних залоз – себуму. Він живить і захищає волосся, робить його блискучим.

Авокадо має величезний вміст вітамінів і мікроелементів. Він має у собі вітаміни А, С, Е, D, а також вітаміни групи B, калій, кальцій, натрій, фосфор і магній.

Четвертинка авокадо на день помітно стимулює зростання і оновлення волосся, додасть йому життєву силу і блиск, захистить від сухості та ламкості.

За умови дотримання правильного раціону і проведення б’юті процедур, твоє волосся буде не тільки швидше рости, але й матиме природний блиск і здоровий вигляд.

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповідав про корисні властивості авокадо.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.