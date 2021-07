Чим замінити шкідливі продукти: список корисних аналогів

Чим замінити майонез, цукор та інші смачні, але шкідливі продукти? Ранок у Великому Місті допоможе тобі підібрати корисні аналоги шкідливих та занадто калорійних продуктів.

Ця інформація знадобиться тим, хто слідкує за своїм здоров’ям та фігурою.

Магазинний йогурт із фруктами краще замінити на натуральний білий, без цукру, ароматизаторів та інших домішок.

У нього ти можеш додати будь-які фрукти та ягоди на свій смак, а також мед, насіння чіа або вівсяні пластівці.

А краще – приготуй йогурт вдома у йогуртниці із сухої бактеріальної закваски – буде ще корисніше.

Білий хліб заміни на цільнозерновий. Вони мають однакову кількість калорій, однак цільнозерновий містить значно більше білка, клітковини, вітамінів та інших корисних речовин.

За даними деяких досліджень, він навіть допомагає спалювати зайві калорії, тому безпечний для фігури.

Звичайні макарони бажано замінити на пасту або спагеті з твердих сортів пшениці. І здоров’я, і фігура тобі за це подякують.

Паста з якісного борошна багата на корисні складні вуглеводи, які забезпечують організм енергією.

Також вона містить вітаміни групи В, вітамін Е, калій, залізо, фосфор і триптофан, який допомагає позбутися депресій і безсоння.

На відміну від звичайних макаронів, така паста не відкладається на боках і талії. Її можна їсти навіть під час дієти. До речі, на родині макаронів – в Італії – їдять тільки вироби з твердих сортів пшениці.

Пакетовані соки часто містять велику кількість цукру, а іноді ще й штучні барвники та ароматизатори. Здоров’я така суміш тобі точно не додасть.

Навіть якщо виробник сумлінний і виготовив дійсно натуральний продукт, у пастерізованому соку все одно буде значно менше вітамінів, ніж у свіжовіджатому.

Вони руйнуються під час температурної обробки та тривалого зберігання.

Маргарин коштує дешевше, ніж вершкове масло, але це не той продукт, на якому варто економити.

Адже маргарин містить шкідливі трансжири, що провокують ожиріння, закупорюють судини на спричиняють чимало серцево-судинних хвороб.

Зловживати маслом, звісно, теж не варто, адже це дуже калорійний продукт. Втім, 10-15 грамів якісного вершкового масла на день принесуть організму лише користь.

Якщо немає алергії, намагайся максимально заміняти цукор на корисні підсоложувачі – мед або екстракт стевії.

Адже не секрет, що надмірне споживання рафінованого цукру знижує імунінет, погіршує стан волосся та шкіри, стимулює ріст рівня цукру в крові та призводить до збоїв у роботі органів та систем організму.

Енергетичні батончики містять цукор або солодкий кукурудзяний сироп, які шкодять здоров’ю.

Спробуй замінити їх на мигдаль. Він не лише допомагає швидко втамувати голод, але й знижує ризик ожиріння, хвороб серцево-судинної системи та збільшує тривалість життя.

Алкогольні коктейлі, які містять величезну кількість цукру та ароматизаторів, краще замінити на червоне сухе вино.

Воно знижує рівень холестерину, зміцнює судини та заспокоює нервову систему.

Втім, не забудь, що з будь-яким алкоголем варто пам’ятати про міру. Одного бокалу буде цілком достатньо.

Гіркий шоколад містить значно менше цукру і жиру, ніж молочний. А от кількість какао в ньому іноді сягає 70-80%.

Завдяки цьому, темний шоколад є чудовою профілактикою онкології, серцево-судинних захворювань та навіть передчасного старіння.

А ще він покращує настрій 🙂

Майонез – надзвичайно жирний і калорійний продукт. Тож не дивно, що він нього масово відмовляються прихильники здорового харчування.

На щастя, його легко можна легко замінити – наприклад, на оливкову олію, натуральний йогурт або інші смачні та корисні заправки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим замінити майонез у салаті.

Фото: Pixabay

