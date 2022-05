Продукти для хорошого зору: що їсти, щоб добре бачити

Які продукти корисні для очей? Що треба їсти, щоб зберегти гострий зір до глибокої старості та навіть його покращити? Ранок у Великому Місті зібрав ТОП найкорисніших продуктів для зору.

Тим, у кого є проблеми з гостротою зору, варто включати в своє меню продукти, багаті на цинк, кальцій, вітаміни А, С і Е.

Цю смачну темно-синю ягоду природа щедро наситила цинком і ретинолом. А ще –вітамінами РР, В1, В6 і С.

У комплексі ці речовини стимулюють синтез зорового пігменту – родопсину.

Завдяки цьому чорниця підвищує гостроту зору й допомагає очам краще адаптуватися до низької освітленості і темряви.

Крім того, ягода знижує втому очей від тривалої роботи за комп’ютером.

Кисломолочний сир корисний не тільки для кісток, але і для очей. Він містить цінний для зору вітамін В2, або ж рибофлавін.

Завдяки йому – допомагає зміцнити капілярну сітку очей, покращує коровообіг та запобігає розвитку глаукоми і катаракти.

Жовтки яєць – потужне джерело лютеїну. Ця речовина оберігає сітківку ока від агресивного впливу ультрафіолетових променів.

Особливо важливим цей фактор стає навесні та влітку, тож у цей період варто регулярно їсти яйця.

Втім бажано споживати жовтки сирими або звареними «в мішечок», оскільки під впливом високої температури лютеїн руйнується.

Цей яскравий коренеплід багатий на бета-каротин, який є вкрай необхідним для очей.

Завдяки йому морква допомагає підтримувати гостроту зору.

Візьми до уваги: щоб бета-каротин засвоюється тільки з жиром. Тому заведи звичку додавати до моркви ложку рослинної олії, вершків або жирної сметани.

Риба містить важливі для здоров’я очей поліненасичені жири і жирні кислоти. Зокрема – всім нам відому Омега-3.

Офтальмологи рекомендують надавати перевагу жирній морській рибі, наприклад, скумбрії або лососю. Їсти її треба мінімум двічі на тиждень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про користь Омега 3.

