Від ягід до часнику. Продукти, які містять колаген

Продукти із високим вмістом колагену – добірка від Ранку у Великому Місті.

Колаген – протеїн, який підтримує структуру шкіри та додає їй гнучкості.

З кожним роком колагену у нашому організмі стає все менше.

Через це з’являються зморшки, а ми стаємо старішими на вигляд.

Нині популярні усілякі дієтичні добавки, які містять колаген.

Проте експерти радять: насамперед потрібно починати з раціону.

До меню слід включити продукти, які містять цей білок.

Курятина містить багато колагену, адже має багато сполучної тканини.

Саме це робить це м’ясо джерелом харчового колагену.

Морський колаген є одним із найбільш легкозасвоюваних.

Є цікавий момент. Вживання лосося чи тунця безумовно позитивно вплине на ваш організм.

Але саме “м’ясо” риби містить менше колагену, ніж інші її частини.

Багато цього білка є у голові, лусці та очних яблуках риби.

Попри те, що останні дослідження виявили, що кістковий бульйон не може бути надійним джерелом колагену, цей варіант отримання потрібного білка досі лишається популярним.

Кістковий бульйон складається з кісток і сполучної тканини, тому містить кальцій, магній, фосфор, колаген, глюкозамін, хондроїтин, амінокислоти та багато інших поживних речовин.

Проте тут важлива якість самих кісток.

Якщо хочете зварити такий бульйон, купуйте продукти у перевіреного м’ясника.

Хоча яйця і не містять сполучних тканин, але їхні білки мають велику кількість проліну.

Це амінокислота, яка потрібна для вироблення колагену.

Часник не лише додає аромату до страв. Він також може збільшити вироблення колагену.

Цей продукт багатий на сірку – мікроелемент, що допомагає синтезувати колаген.

Проте для того, щоб ефект від часнику справді був відчутний, споживати його треба у великих кількостях.

Вітамін С відіграє важливу роль у виробленні проколагену є попередником колагену в організмі.

Достатнє надходження вітаміну С до організму є надважливим.

Цитрусові – апельсини, грейпфрути, лимони та лайм – є відмінним джерелом цієї речовини.

Ягоди також містять багато вітаміну С.

Тому охоче додавайте малину, ожину, чорниці до свого раціону.

Фото: Unsplash

