Як обрати та почистити авокадо? | Корисні властивості фрукта

Авокадо: як правильно обирати та чистити.

Авокадо – це надзвичайно корисний фрукт.

Він має багато вітамінів та мінералів, про які ти навіть не здогадуєшся.

Часто ті, хто вперше спробував авокадо, відмовляються від нього.

Відразу може здатися, що він без смаку або гіркий.

Однак, якщо розрізняти сорт і вміти обирати, запевняю, ти будеш задоволеним.

Ранок у Великому Місті розповість про все детальніше.

Чим корисний авокадо?

Авокадо покращує зір та пам’ять.

Сприяє схудненню. Авокадо містить поліненасичені кислоти, які запускають процес спалення старих жирових відкладень.

Допомагає при гіпертонії. Авокадо містить велику кількість магнію та калію, які сприяють зниженню артеріального тиску.

Знижує ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

Захищає печінку.

Багатий вітаміном С для підтримки імунітету.

Містить вітамін А та Е, які відповідають за вашу молодість.

Позитивно впливає на діяльність шлунково-кишкового тракту.

Підсумок. Авокадо містить вітаміни А, В1, В2, В5, В6, В9, С, D, E, H, PP; макро- та міккроелементи: калій, кальцій, магній, мідь, марганець, залізо, фосфор, натрій.

Як часто можна їсти авокадо?

Дієтологи рекомендують їсти одне авокадо щодня, можна лише половинку. Додавай у їжу смакуй просто так.

Головне пам’ятати про міру та не переїдати.

Адже навіть корисні продукти можуть нашкодити.

Як обрати авокадо?

Існує безліч сортів авокадо, але в магазинах найчастіше ти можеш зустріти лиш два.

Перший сорт світло-зеленого кольору, авокадо продовгувате та з гладкою шкіркою.

Він не повинен бути м’яким.

Перевірити його спілість можна так: візьми авокадо і злегка потруси. Якщо відчуваєш, що кісточка постукує, то авокадо спіле, а як ні, то нехай ще полежить.

Другий сорт схиляється до темно-зеленого кольору з нерівною шкіркою.

Такий авокадо менший за розміром від першого, але за ціною вони приблизно однакові.

Обрати його легко. Візьми в руки авокадо і спробуй трішки натиснути на нього пальцями. Авокадо має бути злегка м’яким.

І друге, що ти маєш перевірити – це хвостик авокадо.

Він повинен легко відділятися.

Зверни увагу на м’якоть під хвостиком – вона повинна бути зеленуватого відтінку. Якщо плід уже коричневого кольору, він переспілий.

Як почистити авокадо?

Помий авокадо. Розріж його повздовж, торкаючись до кісточки. Прокрути дві половинки у різні сторони на 90 градусів. Половинки розділяться, і ти зможеш легко дістати кісточку. Зніми шкірку ножем.

Як приготувати перекус із авокадо?

Тепер, коли ми почистили наше авокадо, залишилось його смачно приготувати.

Можеш просто нарізати на шматочки, підсолити й насолоджуватись або ж спробувати наступний рецепт.

Збризни шматочки авокадо соком лайма. Додай сіль та перець за смаком. Ретельно розчави усе виделкою. Поклади суміш на ще теплий тост і насолоджуйся одним із найсмачніших варіантів сніданку чи легкого перекусу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які є продукти для схуднення.

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