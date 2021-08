Розпізнати тромбоз. Симптоми та профілактика хвороби

Симптоми та профілактика тромбозу.

Тромбоз — формування всередині кровоносних судин згустків крові (тромбів).

Вони перешкоджають вільному току крові кровоносною системою.

Існує два основних типи тромбозу.

Венозний тромбоз відбувається, коли тромб перекриває вену. Вени несуть кров з тіла назад у серце.

При артеріальному тромбозі тромб перекриває артерію.

Артерії несуть багату киснем кров від серця до тіла.

Причиною венозного тромбозу можуть бути:

Артеріальний тромбоз може бути викликаний затвердінням артерій, який називають атеросклерозом.

Це відбувається, коли жирові відкладення або кальцій спричиняють потовщення стінок артерій.

Така ситуація може призвести до накопичення жирового матеріалу у стінках артерій, так званого “нальоту”.

Ця бляшка може раптово розірватися, а потім утвориться тромб.

Артеріальний тромбоз може виникнути в артеріях, які постачають кров’ю серцевий м’яз.

Це небезпечно імовірністю серцевого нападу.

А ось коли артеріальний тромбоз виникає в кровоносній судині мозку, є ризик інсульту.

Факторами ризику артеріального тромбозу можуть бути:

Симптоми у кожної людини можуть бути різними. До них належать:

Збалансовано харчуйтеся, рухайтеся, уникайте стресів.

Проходьте профілактику, якщо маєте родинну схильність до цієї хвороби.

Пам’ятайте: cимптоми тромбозу можна сплутати із проявами інших хвороб.

Тому завжди звертайтеся до лікаря для діагностики.

