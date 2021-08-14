Розпізнати тромбоз. Симптоми та профілактика хвороби

Симптоми та профілактика тромбозу.

Тромбоз — формування всередині кровоносних судин згустків крові (тромбів).

Вони перешкоджають вільному току крові кровоносною системою.

Існує два основних типи тромбозу.

Венозний тромбоз відбувається, коли тромб перекриває вену. Вени несуть кров з тіла назад у серце.

При артеріальному тромбозі тромб перекриває артерію.

Артерії несуть багату киснем кров від серця до тіла.

Тромбоз: чому виникає та як йому запобігти

Що викликає тромбоз?

Причиною венозного тромбозу можуть бути:

Захворювання або травми вен ніг

Перелом кістки

Деякі ліки

Ожиріння

Неможливість пересуватися

Спадкові хвороби

Аутоімунні порушення, які підвищують ймовірність згортання крові

Ліки, що підвищують ризик згортання крові, зокрема протизаплідні препарати.

Артеріальний тромбоз може бути викликаний затвердінням артерій, який називають атеросклерозом.

Це відбувається, коли жирові відкладення або кальцій спричиняють потовщення стінок артерій.

Така ситуація може призвести до накопичення жирового матеріалу у стінках артерій, так званого “нальоту”.

Ця бляшка може раптово розірватися, а потім утвориться тромб.

Артеріальний тромбоз може виникнути в артеріях, які постачають кров’ю серцевий м’яз.

Це небезпечно імовірністю серцевого нападу.

А ось коли артеріальний тромбоз виникає в кровоносній судині мозку, є ризик інсульту.

Факторами ризику артеріального тромбозу можуть бути:

Куріння

Цукровий діабет

Високий кров’яний тиск

Високий рівень холестерину

Відсутність активності та ожиріння

Незбалансоване харчування

Сімейний анамнез артеріального тромбозу

Вік

Які симптоми тромбозу?

Симптоми у кожної людини можуть бути різними. До них належать:

Біль в одній нозі, зазвичай у литці або внутрішній частині стегна.

Набряк ноги або руки

Біль у грудях

Оніміння або слабкість на одній стороні тіла

Раптова зміна психічного стану

Як запобігти тромбозу

Збалансовано харчуйтеся, рухайтеся, уникайте стресів.

Проходьте профілактику, якщо маєте родинну схильність до цієї хвороби.

Пам’ятайте: cимптоми тромбозу можна сплутати із проявами інших хвороб.

Тому завжди звертайтеся до лікаря для діагностики.

Нагадаємо, раніше ми писали про догляд за обличчям.

Фото: Unsplash

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