Для профілактики тромбозу і не тільки: ТОП-7 продуктів, які варто додати у свій раціон

Натуральні продукти для профілактики тромбів.

Інфаркти, інсульти, ішемію кишечника та інші небезпечні стани можна уникнути, якщо вчасно вдатися до профілактики тромбів.

Ці згустки крові, перешкоджючи її вільному току, приносять нам низку неприємностей.

І щоб уберегтися від згушення крові, не достатньо лише підтримувати водний баланс.

Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про смачні та корисні продукти, які захистять тебе від порушення кровообігу.

ТОП-7 продуктів для профілактики тромбів

Горіхи та насіння

Не спроста лікарі наполегливо радять споживати мигдаль, волоські та лісові горіхи.

Вони є відмінним джерелом вітаміну Е, який перешкоджає загущенню крові й утворенню у ній згустків.

Також чудовим компонентом літнього салату стане соняшникове насіння чи насіння льону.

У ньому містяться омега-3 жирні кислоти, які неодмінно покращать твій кровообіг.

Цільнозернові крупи

Подібно до згаданих вище горішків, деякі крупи теж можуть похизуватися мега корисним вітаміном Е.

Найбільше серед інших вирізняються цільнозернова вівсянка і пшениця.

Риба

Оселедець, скумбрія, анчоуси, сардини і, звісно, лосось допоможуть не лише поадрують тобі гастрономічний рай, а й захистять від розвитку тромбозу.

У них містяться омега-3 жирні кислоти.

Ці речовини покращують кровотік і запобігають потовщенню судинних стінок.

Оливкова олія

На оливкову олію радять перейти не лише фітнес-тренери та дієтологи. Кардіологи теж від неї у захваті.

Адже, у порівнянні з усіма іншими видами рослинного жиру, саме вона найкорисніше впливає на здоров’я серцево-судинної системи.

В основному завдяки наявності у її складів фенолів — речовин, що здатні перешкоджати формуванню тромбів.

Прянощі

Ми усі наслухані про користь цибулі, часника, імбиру, чебрецю.

Проте мало хто знає, що вони є одними з найголовніших помічників для розрідження крові.

До ліги корисних прянощів варто віднести також карі, куркуму, каєнський перець, паприку і м’яту.

Усі вони здатні розріджувати кров і тим самим знижувати ризик утворення в ній тромбів.

Ківі

Виявляється, цей зелений, соковитий фрукт не лише смачний, а й корисний!

Вживання 2-3 плодів ківі на день допомагає зменшити активність тромбоцитів — клітин крові, з яких формуються згустки.

Це дозволяє значно знизити ризик появи тромбів.

Аналогічними властивостями володіють:

апельсини;

полуниця;

чорниця;

журавлина;

родзинки;

чорнослив.

Виноградний сік і червоне вино

Помірне вживання вина, особливого червоного, може запобігти згортанню крові.

Все завдяки флавоноїдам, які великою мірою містяться у його складі.

Ці речовини здатні контролювати активність тромбоцитів.

Аналогічною корисною властивістю наділений натуральний виноградний сік.

Нагадаємо, раніше ми називали продукти для розрідження крові.

Фото: Unsplash

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