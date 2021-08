Для профілактики тромбозу і не тільки: ТОП-7 продуктів, які варто додати у свій раціон

Натуральні продукти для профілактики тромбів.

Інфаркти, інсульти, ішемію кишечника та інші небезпечні стани можна уникнути, якщо вчасно вдатися до профілактики тромбів.

Ці згустки крові, перешкоджючи її вільному току, приносять нам низку неприємностей.

І щоб уберегтися від згушення крові, не достатньо лише підтримувати водний баланс.

Не спроста лікарі наполегливо радять споживати мигдаль, волоські та лісові горіхи.

Вони є відмінним джерелом вітаміну Е, який перешкоджає загущенню крові й утворенню у ній згустків.

Також чудовим компонентом літнього салату стане соняшникове насіння чи насіння льону.

У ньому містяться омега-3 жирні кислоти, які неодмінно покращать твій кровообіг.

Подібно до згаданих вище горішків, деякі крупи теж можуть похизуватися мега корисним вітаміном Е.

Оселедець, скумбрія, анчоуси, сардини і, звісно, лосось допоможуть не лише поадрують тобі гастрономічний рай, а й захистять від розвитку тромбозу.

У них містяться омега-3 жирні кислоти.

Ці речовини покращують кровотік і запобігають потовщенню судинних стінок.

На оливкову олію радять перейти не лише фітнес-тренери та дієтологи. Кардіологи теж від неї у захваті.

Адже, у порівнянні з усіма іншими видами рослинного жиру, саме вона найкорисніше впливає на здоров’я серцево-судинної системи.

В основному завдяки наявності у її складів фенолів — речовин, що здатні перешкоджати формуванню тромбів.

Ми усі наслухані про користь цибулі, часника, імбиру, чебрецю.

До ліги корисних прянощів варто віднести також карі, куркуму, каєнський перець, паприку і м’яту.

Усі вони здатні розріджувати кров і тим самим знижувати ризик утворення в ній тромбів.

Виявляється, цей зелений, соковитий фрукт не лише смачний, а й корисний!

Це дозволяє значно знизити ризик появи тромбів.

Аналогічними властивостями володіють:

Все завдяки флавоноїдам, які великою мірою містяться у його складі.

Ці речовини здатні контролювати активність тромбоцитів.

Аналогічною корисною властивістю наділений натуральний виноградний сік.

