Панічні атаки, тиск, тахікардія. Чим небезпечний постковідний синдром і як його лікувати

Що таке постковідний синдром та як його лікувати.
За даними неурядової організації FAIR Health понад 23% перехворілих на COVID-19, тобто майже чверть, стикаються з так званим “постковідним синдромом”.
Його ще називають “довгий ковід”.
Постковідний синдром
Постковід” або “довгий ковід” — це широкий спектр нових симптомів, які вказують на проблеми зі здоров’ям, або таких, що зберігаються більш, як чотири тижні після першого зараження коронавірусом.
З моєї практики найчастіші симптоми — це втрата волосся або випадіння, надмірне волосся, відчуття втомлюваності, неможливість виконувати звичні фізичні навантаження, — каже сімейний лікар, кандитат медичних наук Ігор Заставний.
Окрім того, Всесвітня організація охорони здоров’я відносить до найбільш поширених симптомів “постковіду” втрату смаку, кашель або задишку, діарею, нудоту, біль у грудях та животі тощо.
В групі особливого ризику “довгого ковіду”: люди з ожирінням, ті, в кого підвищений кров’яний тиск, а також пацієнти з психічними розладами.
Як же лікувати “постковід”?
У квітні 2021 в Україні затвердили “Протокол надання реабілітаційної допомоги пацієнтам з COVID-19”.
У ньому йдеться : реабілітація за потреби має бути забезпечена, як стаціонарним хворим, так і тим, які лікувалися вдома.
Сімейний лікар може направити на певні аналізи, як-от загальний аналіз крові, тести на виявлення порушень функції нирок та печінки.
А також провести додаткові дослідження для оцінки стану пацієнта: на кшталт тесту на здатність виконувати фізичні навантаження .Також по темі: Мутант "Дельта". Дуже заразний і агресивний штам коронавірусу прийде з Росії? Коли при коронавірусі необхідна госпіталізація? Усе, що важливо знати Вже не тільки "Спутнік". Як Росія штампує вакцини від коронавірусу
Скажімо, попросити поприсідати протягом хвилини.
За потреби направити на консультації до профільних спеціалістів.
Універсальної схеми реабілітації не існує: комусь із ковідних пацієнтів потрібно дати вправи для відновлення нюху, комусь — повернути тонус м’язів.
Та психологічна підтримка на первинному рівні необхідна для більшості, зазначає сімейний лікар Ігор Заставний.
На які найпоширеніші неврологічні розлади скаржаться пацієнти з “постковідним синдромом”?
Відповіді на ці та інші питання дивіться у відео.
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