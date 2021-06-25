Панічні атаки, тиск, тахікардія. Чим небезпечний постковідний синдром і як його лікувати

Що таке постковідний синдром та як його лікувати.

За даними неурядової організації FAIR Health понад 23% перехворілих на COVID-19, тобто майже чверть, стикаються з так званим “постковідним синдромом”.

Його ще називають “довгий ковід”.

Постковідний синдром

Постковід” або “довгий ковід” — це широкий спектр нових симптомів, які вказують на проблеми зі здоров’ям, або таких, що зберігаються більш, як чотири тижні після першого зараження коронавірусом.

З моєї практики найчастіші симптоми — це втрата волосся або випадіння, надмірне волосся, відчуття втомлюваності, неможливість виконувати звичні фізичні навантаження, — каже сімейний лікар, кандитат медичних наук Ігор Заставний.

Окрім того, Всесвітня організація охорони здоров’я відносить до найбільш поширених симптомів “постковіду” втрату смаку, кашель або задишку, діарею, нудоту, біль у грудях та животі тощо.

В групі особливого ризику “довгого ковіду”: люди з ожирінням, ті, в кого підвищений кров’яний тиск, а також пацієнти з психічними розладами.

Як же лікувати “постковід”?

У квітні 2021 в Україні затвердили “Протокол надання реабілітаційної допомоги пацієнтам з COVID-19”.

У ньому йдеться : реабілітація за потреби має бути забезпечена, як стаціонарним хворим, так і тим, які лікувалися вдома.

Сімейний лікар може направити на певні аналізи, як-от загальний аналіз крові, тести на виявлення порушень функції нирок та печінки.

А також провести додаткові дослідження для оцінки стану пацієнта: на кшталт тесту на здатність виконувати фізичні навантаження .

Скажімо, попросити поприсідати протягом хвилини.

За потреби направити на консультації до профільних спеціалістів.

Універсальної схеми реабілітації не існує: комусь із ковідних пацієнтів потрібно дати вправи для відновлення нюху, комусь — повернути тонус м’язів.

Та психологічна підтримка на первинному рівні необхідна для більшості, зазначає сімейний лікар Ігор Заставний.

На які найпоширеніші неврологічні розлади скаржаться пацієнти з “постковідним синдромом”?

Відповіді на ці та інші питання дивіться у відео.

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Фото: Pexels

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