Догляд за обличчям: покрокова інструкція

А ви знали, що існують різні етапи догляду за обличчям? Так-так. Читайте покрокову інструкцію, яку зібрав для вас Ранок у Великому Місті.

Шкіра обличчя потребує ретельного і якісного щоденного догляду. З приходом зими і її лютих морозів це питання стало ще більш актуальним.

Варто згадати і про обов’язкове носіння медичної маски, яке теж не йде на користь стану шкіри обличчя.

Ось детальна інструкція щодо того, як правильно здійснювати щоденний догляд за шкірою обличчя. Пам’ятайте, процедуру необхідно проводити двічі на день.

Ефективне ретельне, але м’яке очищення необхідне для того, аби прибрати бруд, пил, шкірне сало та залишки макіяжу з обличчя.

А також підготувати шкіру до регулярного догляду.

На цьому етапі можна використовувати молочко або гель для очищення, підібране відповідно до вашого типу шкіри.

Після — тонізуємо шкіру обличчя за допомогою спеціальних засобів.

Якщо ви полюбляєте макіяж для очей, не забувайте про відповідні засоби очищення для чутливих ділянок навколо очей. Наприклад, тоніки, лосьйони, молочко, емульсія, міцелярна вода (дерматологічна) або інші засоби саме для цього типу шкіри обличчя.

Важливо:

Молочко наносимо і знімаємо лише за допомогою ватних дисків.

Змивати нічого не потрібно.

Це може бути молочна сироватка або концентрати. Вони зазвичай мають значний вміст активної речовини, яку треба наносити на щойно очищену шкіру.

Якщо ви обрали сироватку, то ось кілька правил нанесення її на обличчя:

Цей етап є необов’язковим до виконання і залежить від індивідуального підходу.

Необхідно використовувати крем, відповідний до вашого типу шкіри, для ефективного зволоження і захисту.

Наносити засіб треба обережно.

Пам’ятаємо про те, що для ділянок навколо очей краще обирати спеціальний крем.

Останній, але не менш важливий крок – засоби догляду із SPF (фактор захисту від сонця – Ред.). Буває так, що деякі денні креми вже містять SPF 15.

Проте у більшості випадків шкіра вимагатиме більшого.

Цей етап можна проводити як доповнення до денного крему, а можна й замість нього.

Оскільки догляд за обличчям необхідно проводити двічі, ввечері треба повторити процедуру. Проте ми використовуємо нічний замість денного крему, а останній етап сміливо пропускаємо.

Не забувайте знаходити час для захисту й догляду за обличчям. Зберігаючи та захищаючи себе від зовнішніх негативних впливів, ви зможете продовжити молодість шкіри.

Фото: Unsplash

