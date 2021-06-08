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ICTV Ранок 08.06.2021 20:15
08.06.2021 20:15
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Тромбоз: як його виявити і чи можна запобігти


Будемо щирі, хоча б раз кожен з нас намагався поставити собі діагноз без візиту до лікаря, але з допомогою Google чи інших джерел. Цього робити не варто, але поцікавитись можна.

Тож нагадаємо тобі симптоми тромбозу та відповідні профілактичні заходи. 

Якщо ти помітив у себе будь-яку з цих ознак, то рекомендуємо негайно звернутися до лікаря і не займатися самолікуванням. Адже будь-яка хвороба має наслідки, тобто ускладнення.  

Що таке тромбоз

Тромбоз — це захворювання, яке виникає внаслідок “закорковування” вен тромбом, що уповільнюють, або взагалі зупиняють нормальний потік крові.

Тромби — це згустки крові, вони можуть бути небезпечними, але не завжди.

Пам’ятаємо, що їх первинним завданням є запобігання крововиливу з поранень. Це звичайна реакція організму.

Але не у випадку тромбозу. Його поділяють на артеріальний та венозний. 

Симптоми тромбозу

Симптоми артеріального тромбозу: 

  • Різкий біль, що виникає в одному місці та розподіляється на навколишні ділянки тіла потоком, що пульсує.
  • Відчуття оніміння рук або ніг, залежно від місця виникнення тромбу, в результаті чого вони втрачають чутливість та стають холодними.
  • Запаморочення, ускладнення мовлення, втрата свідомості.
  • Задишка, здавленість та біль в грудях. 

При венозному тромбозі спостерігається: 

  • Набухання і випинання поверхневих вен.
  • Посиніння шкіри в ураженій ділянці тіла.
  • Біль посиленого типу в ураженій ділянці тіла.
  • Набряклість і ущільнення вен в місці знаходження тромбу.
  • Підвищена чутливість шкіри.
  • Відчуття тяжкості в кінцівках.
  • Іноді спостерігається почервоніння шкіри в ділянці ущільнення вени.

Існує багато факторів, що є каталізаторами виникнення тромбозу.

Позбавитись, наприклад, генетики чи повернути собі молодість не вийде.

Але дотримуючись певних рекомендацій лікарів щодо профілактики захворювання вен, ти можеш зменшити ризик. 

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Профілактика тромбозу:

  1. Робити ранкову зарядку та намагатися більше рухатись.
  2. Змінити спосіб життя та харчування. Нормалізувати баланс ліпідів і вуглеводів, відрегулювати кількість солі та введіть в щоденний раціон біофлавоноїди, які покращують обмін речовин, зміцнюють і відновлюють стінки судин.
  3. Уникати приймання протизаплідних пігулок, які містять естроген. Гормони також впливають на судини.
  4. Не носити незручний одяг чи прикраси, що заподіюють дискомфорт і здавлюють окремі частини тіла.
  5. Відмовитись від шкідливих звичок і дихати свіжим повітрям.

 

 

Пам’ятаймо, що чим раніше хвороба виявляється, тим легше вона лікується. Слідкуй за своїм здоров’ям та вчасно звертайся до лікаря.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про перші симптоми раку – як їх виявити.

Фото: Pixabay

Анна Мишей

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08.06.2021 20:15



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