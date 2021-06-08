Тромбоз: як його виявити і чи можна запобігти

Будемо щирі, хоча б раз кожен з нас намагався поставити собі діагноз без візиту до лікаря, але з допомогою Google чи інших джерел. Цього робити не варто, але поцікавитись можна.

Тож нагадаємо тобі симптоми тромбозу та відповідні профілактичні заходи.

Якщо ти помітив у себе будь-яку з цих ознак, то рекомендуємо негайно звернутися до лікаря і не займатися самолікуванням. Адже будь-яка хвороба має наслідки, тобто ускладнення.

Що таке тромбоз

Тромбоз — це захворювання, яке виникає внаслідок “закорковування” вен тромбом, що уповільнюють, або взагалі зупиняють нормальний потік крові.

Тромби — це згустки крові, вони можуть бути небезпечними, але не завжди.

Пам’ятаємо, що їх первинним завданням є запобігання крововиливу з поранень. Це звичайна реакція організму.

Але не у випадку тромбозу. Його поділяють на артеріальний та венозний.

Симптоми артеріального тромбозу:

Різкий біль, що виникає в одному місці та розподіляється на навколишні ділянки тіла потоком, що пульсує.

Відчуття оніміння рук або ніг, залежно від місця виникнення тромбу, в результаті чого вони втрачають чутливість та стають холодними.

Запаморочення, ускладнення мовлення, втрата свідомості.

Задишка, здавленість та біль в грудях.

При венозному тромбозі спостерігається:

Набухання і випинання поверхневих вен.

Посиніння шкіри в ураженій ділянці тіла.

Біль посиленого типу в ураженій ділянці тіла.

Набряклість і ущільнення вен в місці знаходження тромбу.

Підвищена чутливість шкіри.

Відчуття тяжкості в кінцівках.

Іноді спостерігається почервоніння шкіри в ділянці ущільнення вени.

Існує багато факторів, що є каталізаторами виникнення тромбозу.

Позбавитись, наприклад, генетики чи повернути собі молодість не вийде.

Але дотримуючись певних рекомендацій лікарів щодо профілактики захворювання вен, ти можеш зменшити ризик.

Профілактика тромбозу:

Робити ранкову зарядку та намагатися більше рухатись. Змінити спосіб життя та харчування. Нормалізувати баланс ліпідів і вуглеводів, відрегулювати кількість солі та введіть в щоденний раціон біофлавоноїди, які покращують обмін речовин, зміцнюють і відновлюють стінки судин. Уникати приймання протизаплідних пігулок, які містять естроген. Гормони також впливають на судини. Не носити незручний одяг чи прикраси, що заподіюють дискомфорт і здавлюють окремі частини тіла. Відмовитись від шкідливих звичок і дихати свіжим повітрям.

Пам’ятаймо, що чим раніше хвороба виявляється, тим легше вона лікується. Слідкуй за своїм здоров’ям та вчасно звертайся до лікаря.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про перші симптоми раку – як їх виявити.

Фото: Pixabay

Анна Мишей

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