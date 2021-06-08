Тромбоз: як його виявити і чи можна запобігти

Будемо щирі, хоча б раз кожен з нас намагався поставити собі діагноз без візиту до лікаря, але з допомогою Google чи інших джерел. Цього робити не варто, але поцікавитись можна.
Тож нагадаємо тобі симптоми тромбозу та відповідні профілактичні заходи.
Якщо ти помітив у себе будь-яку з цих ознак, то рекомендуємо негайно звернутися до лікаря і не займатися самолікуванням. Адже будь-яка хвороба має наслідки, тобто ускладнення.
Що таке тромбоз
Тромбоз — це захворювання, яке виникає внаслідок “закорковування” вен тромбом, що уповільнюють, або взагалі зупиняють нормальний потік крові.
Тромби — це згустки крові, вони можуть бути небезпечними, але не завжди.
Пам’ятаємо, що їх первинним завданням є запобігання крововиливу з поранень. Це звичайна реакція організму.
Але не у випадку тромбозу. Його поділяють на артеріальний та венозний.
Симптоми артеріального тромбозу:
- Різкий біль, що виникає в одному місці та розподіляється на навколишні ділянки тіла потоком, що пульсує.
- Відчуття оніміння рук або ніг, залежно від місця виникнення тромбу, в результаті чого вони втрачають чутливість та стають холодними.
- Запаморочення, ускладнення мовлення, втрата свідомості.
- Задишка, здавленість та біль в грудях.
При венозному тромбозі спостерігається:
- Набухання і випинання поверхневих вен.
- Посиніння шкіри в ураженій ділянці тіла.
- Біль посиленого типу в ураженій ділянці тіла.
- Набряклість і ущільнення вен в місці знаходження тромбу.
- Підвищена чутливість шкіри.
- Відчуття тяжкості в кінцівках.
- Іноді спостерігається почервоніння шкіри в ділянці ущільнення вени.
Існує багато факторів, що є каталізаторами виникнення тромбозу.
Позбавитись, наприклад, генетики чи повернути собі молодість не вийде.
Але дотримуючись певних рекомендацій лікарів щодо профілактики захворювання вен, ти можеш зменшити ризик.Також по темі: Як виявити апендицит: симптоми, які повинен знати кожен Що важливо знати про інфаркт: фактори ризику, симптоми та перша допомога Як вчасно виявити цукровий діабет? Ранні симптоми
Профілактика тромбозу:
- Робити ранкову зарядку та намагатися більше рухатись.
- Змінити спосіб життя та харчування. Нормалізувати баланс ліпідів і вуглеводів, відрегулювати кількість солі та введіть в щоденний раціон біофлавоноїди, які покращують обмін речовин, зміцнюють і відновлюють стінки судин.
- Уникати приймання протизаплідних пігулок, які містять естроген. Гормони також впливають на судини.
- Не носити незручний одяг чи прикраси, що заподіюють дискомфорт і здавлюють окремі частини тіла.
- Відмовитись від шкідливих звичок і дихати свіжим повітрям.
Пам’ятаймо, що чим раніше хвороба виявляється, тим легше вона лікується. Слідкуй за своїм здоров’ям та вчасно звертайся до лікаря.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про перші симптоми раку – як їх виявити.
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