Лілія Гриневич про ЗНО і корупцію під час вступу — інтерв’ю екс-міністерки освіти | 33 за 3

“Мабуть, трійочку” — так Лілія Гриневич оцінила роботу нинішнього міністра освіти Сергія Шкарлета.
Про це екс-міністерка освіти сказала в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.
Собі ж Гриневич поставила четвірку по п’ятибальній шкалі, а про своїм найбільшим досягненням на посаді назвала розпочату реформу нової української школи.
За словами пані Гриневич, кадрово Міносвіти дуже змінилося, і організаційна структура, що вибудовувалась раніше, сильно постраждала.
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Найслабшим місцем нинішньої влади Лілія Гриневич вважає відсутність належного рівня професійності.
Екс-міністерка також розповіла, що до розробки Зовнішнього незалежного оцінювання її спонукала корупція у вишах.
Мої найкращі учні не могли вступити на високорейтингові факультети. Від їхніх батьків вимагали хабаря.
На запитання про те, чому українська молодь ідуть навчатися за кордоном, Гриневич відповіла:
Не стільки за кращою освітою, скільки за адаптацією до ринку праці.
Про те, до рівня яких країн Лілія Гриневич прагне вивести українську освіту і яку оцінку готова поставити їй сьогодні – дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.
Нагадаємо, раніше в рубриці 33 за 3 інтерв’ю дала Ольга Фреймут.
Фото: Лілія Гриневич