Лілія Гриневич про ЗНО і корупцію під час вступу — інтерв’ю екс-міністерки освіти | 33 за 3

“Мабуть, трійочку” — так Лілія Гриневич оцінила роботу нинішнього міністра освіти Сергія Шкарлета.

Про це екс-міністерка освіти сказала в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

Собі ж Гриневич поставила четвірку по п’ятибальній шкалі, а про своїм найбільшим досягненням на посаді назвала розпочату реформу нової української школи.

За словами пані Гриневич, кадрово Міносвіти дуже змінилося, і організаційна структура, що вибудовувалась раніше, сильно постраждала.

Екс-міністерка також розповіла, що до розробки Зовнішнього незалежного оцінювання її спонукала корупція у вишах.

На запитання про те, чому українська молодь ідуть навчатися за кордоном, Гриневич відповіла:

Про те, до рівня яких країн Лілія Гриневич прагне вивести українську освіту і яку оцінку готова поставити їй сьогодні – дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше в рубриці 33 за 3 інтерв’ю дала Ольга Фреймут.

Фото: Лілія Гриневич

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.