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ICTV Ранок 13.07.2021 10:28
13.07.2021 10:28
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Лілія Гриневич про ЗНО і корупцію під час вступу — інтерв’ю екс-міністерки освіти | 33 за 3


“Мабуть, трійочку” — так Лілія Гриневич оцінила роботу нинішнього міністра освіти Сергія Шкарлета.

Про це екс-міністерка освіти сказала в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

Собі ж Гриневич поставила четвірку по п’ятибальній шкалі, а про своїм найбільшим досягненням на посаді назвала розпочату реформу нової української школи.

За словами пані Гриневич, кадрово Міносвіти дуже змінилося, і організаційна структура, що вибудовувалась раніше, сильно постраждала.

Найслабшим місцем нинішньої влади Лілія Гриневич вважає відсутність належного рівня професійності.

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Екс-міністерка також розповіла, що до розробки Зовнішнього незалежного оцінювання її спонукала корупція у вишах.

Мої найкращі учні не могли вступити на високорейтингові факультети. Від їхніх батьків вимагали хабаря.

На запитання про те, чому українська молодь ідуть навчатися за кордоном, Гриневич відповіла:

Не стільки за кращою освітою, скільки за адаптацією до ринку праці.

Про те, до рівня яких країн Лілія Гриневич прагне вивести українську освіту і яку оцінку готова поставити їй сьогодні – дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

 

Нагадаємо, раніше в рубриці 33 за 3 інтерв’ю дала Ольга Фреймут.

Фото: Лілія Гриневич

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Теги: 33 за 3, інтерв'ю, Лілія Гриневич, Олександра Кучеренко
13.07.2021 10:28



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