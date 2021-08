Коли прийде кінець “епохи бідності”? Ексклюзивне інтерв’ю міністерки соцполітики | 33 за 3

“5 із 10” — так міністерка соцполітики Марина Лазебна оцінила рівень життя в Україні.

Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання ведучої Олександри Кучеренко, що не так із пенсійною реформою, Лазебна відповіла:

Міністерка вважає, що кінець “епохи бідності” прийде тоді, коли “кожен буде працювати і буде патріотом своєї країни на своєму робочому місті”.

За словами Лазебної, самій їй прожиткового мінімуму у 2300 гривень вистачило би на тиждень.

Чи стане реальністю мінімальна пенсія у 7 тисяч гривень?

Чому на карантині в Україні відбувся сплеск домашнього насильства?

Скільки відсотків дітей в інтернатах мають батьків?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше у рубриці “33 за 3” інтерв’ю дала Юлія Мендель.

Фото: Міністерство соціальної політики України

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.