Коли прийде кінець “епохи бідності”? Ексклюзивне інтерв’ю міністерки соцполітики | 33 за 3

“5 із 10” — так міністерка соцполітики Марина Лазебна оцінила рівень життя в Україні.
Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.
На запитання ведучої Олександри Кучеренко, що не так із пенсійною реформою, Лазебна відповіла:
Те, що зараз один працюючий утримує одного пенсіонера, і цього недостатньо, щоб забезпечити пенсіонеру гідне життя.
Міністерка вважає, що кінець “епохи бідності” прийде тоді, коли “кожен буде працювати і буде патріотом своєї країни на своєму робочому місті”.
За словами Лазебної, самій їй прожиткового мінімуму у 2300 гривень вистачило би на тиждень.
Економічного зростання, як такого, немає, і соціальна сфера сьогодні фінансується по остаточному принципу, — так політик охарактеризувала те, чому українці не стають багатшими.
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Нагадаємо, раніше у рубриці “33 за 3” інтерв’ю дала Юлія Мендель.
Фото: Міністерство соціальної політики України