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ICTV Ранок 06.08.2021 10:23
06.08.2021 10:23
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Коли прийде кінець “епохи бідності”? Ексклюзивне інтерв’ю міністерки соцполітики | 33 за 3

Коли прийде кінець “епохи бідності”? Ексклюзивне інтерв’ю міністерки соцполітики | 33 за 3

“5 із 10” — так міністерка соцполітики Марина Лазебна оцінила рівень життя в Україні.

Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання ведучої Олександри Кучеренко, що не так із пенсійною реформою, Лазебна відповіла:

Те, що зараз один працюючий утримує одного пенсіонера, і цього недостатньо, щоб забезпечити пенсіонеру гідне життя.

Міністерка вважає, що кінець “епохи бідності” прийде тоді, коли “кожен буде працювати і буде патріотом своєї країни на своєму робочому місті”.

За словами Лазебної, самій їй прожиткового мінімуму у 2300 гривень вистачило би на тиждень.

Економічного зростання, як такого, немає, і соціальна сфера сьогодні фінансується по остаточному принципу, — так політик охарактеризувала те, чому українці не стають багатшими.

Чи стане реальністю мінімальна пенсія у 7 тисяч гривень?

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Чому на карантині в Україні відбувся сплеск домашнього насильства?

Скільки відсотків дітей в інтернатах мають батьків?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше у рубриці “33 за 3” інтерв’ю дала Юлія Мендель.

Фото: Міністерство соціальної політики України

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Теги: 33 за 3, Олександра Кучеренко
06.08.2021 10:23



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