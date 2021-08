Один невакцинований може заразити тисячі людей — чому?

Хто такі суперносії вірусу.

Кожен невакцинований заражатиме коронавірусом по тисячі людей?

Звучить як лякалка, але насправді ймовірність такого розвитку подій на тлі поширення особливо заразного штаму “Дельта” та інших небезпечних варіантів коронавірусу цілком реальна.

У Росії вже зареєстрували випадок, коли один хворий на коронавірус примудрився заразити одразу півтори тисячі людей.

Мова про так званого “суперносія” коронавірусної інфекції.

Про це повідомили у філіалі Державного наукового центру вірусології та біотехнології “Вектор” Роспотрєбнадзора в Єкатеринбурзі.

Деталей наразі не розголошують.

Ще до появи нових варіантів коронавірусу науковці вирахували, що, зазвичай, один хворий на COVID-19 здатний заражати у середньому по дві-три людини.

Але є і винятки. Носії інфекції, які заражають значно більшу кількість людей і можуть навіть не підозрювати про це.

Так, на початку пандемії у китайському Ухані зафіксували випадок, коли хворий на COVID-19 передав вірус одразу 11 людям.

Як стверджують деякі науковці, саме “суперпоширювачі” стали рушійною силою пандемії.

За даними вчених з Японії та Великобританії, лише десять відсотків “суперносіїв” спричинили близько 80% подальших заражень.

До слова, “суперпоширювачі” характерні для багатьох інфекцій.

У 2015 під час епідемії, яку викликав коронавірус близькосхідного респіраторного синдрому, або MERS, один хворий заразив 82 людини.

Епідемію Еболи в Африці так само спровокувало інфікування спочатку геть невеликої кількості захворілих.

То у кого ж підвищений ризик стати “суперносієм”?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як працюють тести на коронавірус.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.