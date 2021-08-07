Як працюють тести на коронавірус і чи можна їм вірити

Тестування на коронавірус — так само важливе у запобіганні поширенню інфекції, як і носіння масок, соціальна дистанція, дотримання карантинних обмежень та санітарно-гігієнічних норм.
Тести дають більше інформації про COVID-19 та його штами, а також — можуть вберегти здорових від хворих — особливо від безсимптомних носіїв.
Метод масового тестування населення певний час допомагав стримувати коронавірус у Словаччині, Люксембурзі, Австрії та Німеччині.
Зараз ми розкажемо все про усі можливі тести на SARSr-CoV-2.
Які вони бувають, чим відрізняються?
Коли, як саме і кому їх здавати?
Тести на індійський штам коронавірусу
Україна отримала в якості благодійної допомоги від ВООЗ близько 2 тисяч тест-систем для виявлення нового небезпечного штаму коронавірусу “дельта”.
Наразі їх робитимуть тільки в Києві — регіони мають відправляти результати до столиці.
Раніше для розуміння поширення певного штаму в регіоні та Україні загалом МОЗ надсилав відібрані зразки до європейських лабораторій.
Новий ПЛР-тест на виявлення нового варіанту коронавірусу робитимуть лише після встановленого діагнозу “COVID-19”.
Результат, у середньому, має бути готовий за 6 годин.
Кого саме перевірятимуть на дельту?
За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, нині в Україні діє три алгоритми для виявлення нових штамів коронавірусу.
Насамперед, у кожній області є зони з високим рівнем захворюваності, звідки щотижня передають до Києва певний відсоток зразків, щоб дослідити їх на мутацію.
Також на “дельту” перевіряють певний відсоток людей, які важко переносять хворобу: щоб дізнатися, які штами призводять до більшого відсотка госпіталізацій, важкого перебігу і навіть смерті.
І, зрештою, дослідників цікавлять зразки тих людей, які повернулися з-за кордону.
Тож про тестування всіх українців з COVID-19 на наявність “дельти” наразі не йдеться.
Як працюють ПЛР- та експрес-тести?
Тривалий час таким собі “золотим стандартом” у діагностиці коронавірусу вважався ПЛР-тест, або тестування методом полімеразно-ланцюгової реакції.
Він фіксує присутність самого вірусу на слизових оболонках носоглотки — його РНК.
Для тесту потрібно взяти мазок з носа та горла.
Чекати на результат, зазвичай, доводиться добу.
І саме цей фактор фахівці називають чи не найбільшим недоліком ПЛР-тестів.
Згодом ВООЗ повідомила про появу нового методу, ідентичного до ПЛР за принципом виявлення збудника та збором матеріалу, утім результат можна отримати протягом усього півгодини!
Мова про швидкий антиген-тест.
Антиген — це білок вірусу. Вірус має багато білків — з них частина білків спільні з іншими коронавірусами, а частина є специфічними саме для SARSr-CoV-2.Також по темі: Вакцинація в Україні. Як і де зробити щеплення та отримати "ковідний" сертифікат Двох щеплень мало? Україна думає над бустерною дозою вакцини від COVID-19 Червона зона — питання часу? Чого українцям варто чекати від небезпечної Дельти
Що ПЛР-тест, що експрес-тест на антиген медики рекомендують робити на початку захворювання — при перших проявах гострих респіраторних симптомів або інших симптомів, що можуть вказувати на COVID-19.
Робити такі тести на другому тижні нездужання SARSr-CoV-2 немає сенсу. Ризикуєте витратити гроші і не отримати об’єктивного результату.
Та якщо і ПЛР-, і тести на антиген майже ідентичні, то який зрештою краще робити?
Інфекціоністка Євгенія Менжуліна радить обирати будь-який доступний варіант. За її словами, хибність в експрес-тестах дуже низька.
Водночас, професорка медицини Катерина Амосова зазначає:
Надійність швидких антигенних тестів, так само як і ПЛР-тестів — у безсимптомних осіб дещо знижується.
ІФА
Наступний вид діагностики — імуноферментний аналіз, ІФА.
Він показує, чи є в організмі антитіла до вірусу, і визначає, чи мала людина контакт з інфекцією, чи перенесла хворобу.
Для тесту беруть кров із вени.
Існують три види ІФА-тестів на виявлення імуноглобулінів класу А, М та G.
На визначення антитіл класу А направляють рідко, адже отримати об’єктивний результат можна хіба, якщо здати тест у перші пару днів захворювання, що буває проблематичним.
Гострофазні антитіла, або імуноглобуліни класу М з’являються вже на першому тижні захворювання.
Натомість антитіла пам’яті, або імуноглобуліни класу G, починають вироблятися у людини, яка хворіє або була вакцинована на 13-ту-14-ту добу захворювання або після щеплення.
Але увага — не варто вимірювати імунітет виключно наявністю антитіл!
Чому? Дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Дельта зводить боротьбу з коронавірусом нанівець.
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