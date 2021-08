Як працюють тести на коронавірус і чи можна їм вірити

Тестування на коронавірус — так само важливе у запобіганні поширенню інфекції, як і носіння масок, соціальна дистанція, дотримання карантинних обмежень та санітарно-гігієнічних норм.

Тести дають більше інформації про COVID-19 та його штами, а також — можуть вберегти здорових від хворих — особливо від безсимптомних носіїв.

Метод масового тестування населення певний час допомагав стримувати коронавірус у Словаччині, Люксембурзі, Австрії та Німеччині.

Зараз ми розкажемо все про усі можливі тести на SARSr-CoV-2.

Які вони бувають, чим відрізняються?

Коли, як саме і кому їх здавати?

Україна отримала в якості благодійної допомоги від ВООЗ близько 2 тисяч тест-систем для виявлення нового небезпечного штаму коронавірусу “дельта”.

Наразі їх робитимуть тільки в Києві — регіони мають відправляти результати до столиці.

Раніше для розуміння поширення певного штаму в регіоні та Україні загалом МОЗ надсилав відібрані зразки до європейських лабораторій.

Новий ПЛР-тест на виявлення нового варіанту коронавірусу робитимуть лише після встановленого діагнозу “COVID-19”.

Результат, у середньому, має бути готовий за 6 годин.

За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, нині в Україні діє три алгоритми для виявлення нових штамів коронавірусу.

Насамперед, у кожній області є зони з високим рівнем захворюваності, звідки щотижня передають до Києва певний відсоток зразків, щоб дослідити їх на мутацію.

Також на “дельту” перевіряють певний відсоток людей, які важко переносять хворобу: щоб дізнатися, які штами призводять до більшого відсотка госпіталізацій, важкого перебігу і навіть смерті.

І, зрештою, дослідників цікавлять зразки тих людей, які повернулися з-за кордону.

Тож про тестування всіх українців з COVID-19 на наявність “дельти” наразі не йдеться.

Тривалий час таким собі “золотим стандартом” у діагностиці коронавірусу вважався ПЛР-тест, або тестування методом полімеразно-ланцюгової реакції.

Він фіксує присутність самого вірусу на слизових оболонках носоглотки — його РНК.

Для тесту потрібно взяти мазок з носа та горла.

Чекати на результат, зазвичай, доводиться добу.

І саме цей фактор фахівці називають чи не найбільшим недоліком ПЛР-тестів.

Згодом ВООЗ повідомила про появу нового методу, ідентичного до ПЛР за принципом виявлення збудника та збором матеріалу, утім результат можна отримати протягом усього півгодини!

Мова про швидкий антиген-тест.

Антиген — це білок вірусу. Вірус має багато білків — з них частина білків спільні з іншими коронавірусами, а частина є специфічними саме для SARSr-CoV-2.

Що ПЛР-тест, що експрес-тест на антиген медики рекомендують робити на початку захворювання — при перших проявах гострих респіраторних симптомів або інших симптомів, що можуть вказувати на COVID-19.

Робити такі тести на другому тижні нездужання SARSr-CoV-2 немає сенсу. Ризикуєте витратити гроші і не отримати об’єктивного результату.

Та якщо і ПЛР-, і тести на антиген майже ідентичні, то який зрештою краще робити?

Інфекціоністка Євгенія Менжуліна радить обирати будь-який доступний варіант. За її словами, хибність в експрес-тестах дуже низька.

Водночас, професорка медицини Катерина Амосова зазначає:

Наступний вид діагностики — імуноферментний аналіз, ІФА.

Він показує, чи є в організмі антитіла до вірусу, і визначає, чи мала людина контакт з інфекцією, чи перенесла хворобу.

Для тесту беруть кров із вени.

Існують три види ІФА-тестів на виявлення імуноглобулінів класу А, М та G.

На визначення антитіл класу А направляють рідко, адже отримати об’єктивний результат можна хіба, якщо здати тест у перші пару днів захворювання, що буває проблематичним.

Гострофазні антитіла, або імуноглобуліни класу М з’являються вже на першому тижні захворювання.

Натомість антитіла пам’яті, або імуноглобуліни класу G, починають вироблятися у людини, яка хворіє або була вакцинована на 13-ту-14-ту добу захворювання або після щеплення.

