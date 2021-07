Наберуть добровольців. В Україні будуть тестувати ізраїльську вакцину від коронавірусу

Що відомо про нові вакцини від коронавірусу.

Нині в світі на різних стадіях клінічних досліджень — аж 108 вакцин від коронавірусу, ще 184 — випробовують на тваринах.

На тлі поширення нових небезпечних штамів та боротьби країн “третього світу” із розвинутими державами за антиковідні препарати, чимало розробників прагнуть створити не лише безпечні та ефективні вакцини, а й зробити їх непримхливими у транспортуванні та зберіганні.

При цьому зберегти баланс ціна-якість.

Ба більше, одну з вакцин від коронавірусу тестуватимуть в Україні.

Вакцину від коронавірусу у формі назального спрею під назвою CVXGA1 розробляють одні з найстаріших освітніх закладів США — Університет Джорджії та Університет Айови.

Нині у світі існує лише вісім кандидатів у вакцини від коронавірусу в формі спрею.

В Україні ніколи не застосовували препарати, створені за такою технологією, для імунізації проти вже відомих захворювань.

Утім у США поширена практика вприскування так званої “живої” інтраназальної вакцини проти грипу.

Американська антиковідна вакцина CVXGA1 векторна, в основі — вірус собачого парагрипу, що не здатний викликати захворювання у людей.

На нього перенесли білки коронавірусу.

Розробники розраховують, що вакцина стимулюватиме вироблення не тільки антитіл-імуноглобулінів, але й так званих “клітин пам’яті”, Т і В-лімфоцитів, без яких неможливий повноцінний імунний захист.

Потенційно препарат навіть може виявитися ефективнішим у профілактиці коронавірусу, ніж вакцини-конкуренти у шприці, оскільки імунний захист починає вибудовуватися вже зі слизової оболонки носоглотки.

Інтраназальну вакцину також легше зберігати.

Але робити висновки можна буде, лише якщо американська розробка пройде усі стадії клінічних досліджень належним чином.

До того ж у вакцин у формі спрею є свої “підводні камені”.

Нині CVXGA1 на першому етапі клінічних досліджень у США, у яких беруть участь 80 добровольців від 18-ти до 75-ти років.

Раніше, у липні цього року, американські вчені оприлюднили результати доклінічних випробувань цієї вакцини.

Одна доза препарату показала ефективність на гризунах.

Ізраїльська компанія-посередник NRx Pharmaceuticals проводитиме клінічні дослідження 2-3 фази вакцини від коронавірусу під назвою BriLife в Грузії та Україні.

Для випробувань мають намір набрати 30 тисяч добровольців.

До цього вакцину тестували в Ізраїлі та Аргентині.

Вакцина Ізраїльського інституту біологічних досліджень BriLife векторна, в основі — мавпячий вірус везикулярного стоматиту, який не несе для людини жодних загроз, адже люди їм не хворіють.

Як же працює вакцина?

Подробиці — у відео.

Нагадаємо, раніше ми детально розповідали про вакцину CoronaVac.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.