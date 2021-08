Двох щеплень мало? Україна думає над бустерною дозою вакцини від COVID-19

Чи справді третя додаткова доза вакцини може захистити від нового штаму коронавірусу “Дельта”?

Стандартна схема імунізації від коронавірусу у більшості сертифікованих в світі вакцин, зазвичай, дводозна. Та поки частина українців, попри зростання небезпеки нових штамів SARS-CoV-2, думає, чи робити бодай першу дозу вакцини, цивілізований світ вже готується щепитися третьою бустерною, тобто додатковою підсилювальною дозою.

Американська компанія Pfizer проводить нині клінічні дослідження, аби з’ясувати, наскільки ефективний третій укол їхньої мРНК-вакцини у протидії особливо небезпечному новому дельта-варіанту коронавірусу.

Такі ж випробування третьої дози своєю вакциною проводить американська біотехнологічна компанія Moderna.

У МОЗ уточнюють, що Україна розглядає можливість введення додаткового щеплення за умови успішних результатів клінічних досліджень та схваленням такої схеми вакцинації авторитетними медичним регуляторами світу.

У Туреччині третьою дозою вакцини від коронавірусу дозволили щепити медпрацівників та людей старше 50 років через 3 місяці після отримання другого уколу.

У Великобританії бустерну дозу почнуть пропонувати людям старше 70 років та персоналу будинків для літніх людей вже з вересня цього року.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан із 1 серпня також дозволив трьохдозну схему вакцинації від коронавірусу — щоправда, кому саме рекомендуватимуть додаткове щеплення, наразі невідомо. Згодом угорські лікарі мають ухвалити це рішення, але отримати третю дозу можна буде не раніше, ніж через 4 місяці після повного курсу імунізації двома дозами.

Через півроку після другого уколу бустером вирішили щепити і в Ізраїлі, де після успішної кампанії з масової вакцинації населення ковідні відділення лікарень закриті досі.

Але чи справді для повного захисту від коронавірусу без третьої дози не обійтись? І наскільки ця схема доречна саме для України?

Подробиці — у відео

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чого українцям варто чекати від небезпечної Дельти

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.