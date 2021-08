Чому йорданські жінки не витрачають зароблені гроші на родину

Стереотипи про роль та статус жінок та чоловіків в арабських країнах.

Українка Тетяна вже понад рік живе в Йорданії та значно довше – за законами ісламу.

Сьогодні вона розкаже, чому в Йорданії майже неможливо зустріти жінку-кондитера та яка роль жінки в арабських країнах.

В сюжеті Тетяна намагатиметься розставити крапки над «і» в цьому питанні, щонайменше на прикладі Йорданії і своєї йорданської родини.

В родині, в яку потрапила Тетяна, така справа, як, наприклад, помити посуд, не вважається суто жіночою.

Принаймні, в українки склалося таке враження, коли вона поспостерігала за молодим поколінням.

Ще один з розповсюджених стереотипів – це те, що арабські жінки не працюють.

За інші країни Тетяна не ручається, а от про Йорданію з впевненістю може сказати – жінку-працівницю тут зустріти не проблема.

Ну, і найприємніше для йорданок те, що все їхнє зароблене – лише їхнє.

Продукти в холодильник, одяг для дітей – в більшості випадків не жіночі клопоти, принаймні у фінансовому сенсі.

Тетяна каже, що не лише оплачувати, а і ходити за продуктами – це теж переважно турбота сильної статі. Зокрема через те, що в Йорданії якось не заведено жінці спілкуватися сам на сам зі сторонніми чоловіками.

Щоправда, Тетяна каже, що часто у великих містах можна зустріти жінку, яка купує продукти самостійно, але не на ринку чи в ятках, а в супермаркеті.

Як виглядають дружні посиденьки в Йорданії? Та чому жінці не можна лишитися в кімнаті сам на сам навіть з чоловіками-родичами?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, ми розповідали про життя фрилансера на Балі.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.