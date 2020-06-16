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ICTV / Ранок / Казкове Балі: український емігрант про життя на райському острові / 16.06.2020 18:45
16.06.2020 18:45
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Казкове Балі: український емігрант про життя на райському острові

Фото: Unsplash

Яка їжа та транспорт на Балі. Український емігрант Артем розповів про це детальніше.

Їжа

Індонезія – азіатська країна, а чи не в кожній азіатській країні за стіл не сядуть, якщо на ньому не буде рису. Артем каже, що балійці не виняток – цю страву вони поєднують з усім.

Хлопець розповів, що є 3 варіанти, де можна поїсти на Балі. Перший найбюджетніший – вулична їжа, другий – місцева їжа з традиційними індонезійськими стравами, а третій найдорожчий – заклади харчування з європейською кухнею.

Транспорт

Емігрант зізнається, що громадського транспорту на Балі немає. Тому всі їздять або на автомобілях, або на мопедах.

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Окрім того, на мопедах їздять навіть діти – підлітки дуже часто пересуваються на них у школу. Переважно балійці не звертають уваги на таке порушення.

Більше про їжу та транспорт на Балі – дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштує оренда житла на Балі.

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Теги: Анна Мещерякова, Балі, емігранти
16.06.2020 18:45



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