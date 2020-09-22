Гречка на вагу золота, а м’ясо нещодавно бігало. Емігрантка про життя в Йорданії

Українка, що живе в Йорданії, розповіла про те, що і як їдять йорданці.

Йорданці снідають дуже пізно, годин так в 11, а обідають тоді, коли ми вже готуємося вечеряти. І майже не вечеряють.

Чому місцеві продавці м’яса забивають тварину на очах в покупців? І чому в Йорданії не визнають супи?

Особливості прийому їжі в Йорданії

Тетяна зняла для нас вже декілька сюжетів про Йорданію і з кожного з цих сюжетів можна зробити єдиний спільний висновок – Україна і Йорданія дуже різні. І спостерігається ця відмінність навіть у малесеньких дрібницях, скажімо, таких, як сніданок, обід та вечеря.

Режим прийому їжі також дуже відрізняється від українського, прямо як в приказці: сніданок з’їж сам, обід розділи з другом, а вечерю віддай ворогу.

– Сніданок у них дуже пізній приблизно в 10-11, може бути й пізніше все залежить від ситуації. Обід в 16.00-16.30. А вечері немає, – каже Тетяна.

Не можна сказати, що йорданці зовсім не вечеряють. Вони все-таки їдять проти ночі, але дуже скромно у порівнянні з українцями.

Йорданські сніданки – це міні-банкет

– Я дуже люблю арабські сніданки, це обов’язково гарячий хліб та набір різних смаколиків: від солоних маринованих баклажанів до халви з кунжутом. Дуже багато маленьких тарілочок, а ти просто обираєш, що хочеш їсти, – каже Тетяна.

Місцеві обіди теж не мають нічого спільного з українськими. Перш за все тому, що на йорданському столі ви навряд чи знайдете хоча б якийсь суп.

Супи тут взагалі не вживають або вживають густими. Найпопулярніший в них суп-пюре адас готується з червоної сочевиці. Деякі додають цибулю чи моркву, деякі додають просто бульйонний кубик – і все.

Тетяна каже, що йорданці далеко не кожного дня вживають м’ясо, але щонайменше раз на тиждень курятина, телятина або баранина має з’явитися на йорданському столі.

Коли м’ясо свіжіше, ніж хотілося б

Може, йорданці були б і не проти їсти м’ясне щодня, однак це задоволення не з дешевих. Тетяна каже, що ціни на м’ясо набагато вищі, ніж в Україні. Зате воно завжди свіже, інколи навіть свіжіше, ніж того хотілося б.

– Усе коштує дуже дорого, але вони продають м’ясо без кісток і воно дуже свіже. Бо якщо ти замовляєш певну кількість тушок курятини, то вони прямо на місці рубають цих курей, тут же розбирають та миють, – розповідає Тетяна про звичаї місцевих м’ясників.

Інколи в пакет послуг йорданського м’ясника входить не лише забити й вимити тушку, а й додати деяких спецій, аби м’ясо було ще смачнішим і ароматнішим.

Якщо з м’ясом у Йорданії є нюанси, які бентежать (висока ціна й екзотичний, як для українців, спосіб продажу), то з фруктами й овочами все чудово.

Їх тут купа, каже наша героїня, і коштують вони значно дешевше, ніж в Україні.

– Дешевші овочі та фрукти тут особливо взимку. Зима – це також сезон, тут цілий рік все є. Всі мене запитують: а картопля тут є? Картопля також тут є. Вона не така смачна як на Україні, але вирощують її декілька разів на рік, і вона дуже чиста – наче помита, – розповідає Тетяна.

Гречка на вагу золота, м’ясо, яка 5 хвилин тому ще бігало. Які ще секрети приховує Йорданія?

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