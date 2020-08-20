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ICTV / Ранок / Українська емігрантка відверто про освіту в Німеччині / 20.08.2020 15:07
20.08.2020 15:07
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Українська емігрантка відверто про освіту в Німеччині


Шкільна система освіти в Німеччині вкрай відрізняється від української. Найвища оцінка в німецьких школах – це одиниця, а найнижча – п’ятірка. Вищу освіту там можуть здобувати лише випускники гімназій, а ті, хто закінчив звичайну школу – можуть лиш вступити до коледжів.

Що це за шкільна система оцінювання, де найкращою оцінкою вважається одиниця:? Навіщо школярам іспит на водіння велосипедом?

Про це нам розповіла українська емігрантка Вікторія, яка вже давно живе в Німеччині.

Як оцінюють успішність німецьких школярів?

Тут найвища оцінка – це одиниця, а найгірша – це п’ятірка. От ті школярі, хто, тут має рейтинг 1 чи 1,5, йдуть до гімназії, а інші – до звичайної школи.

Цей розподіл відбувається після четвертого класу, але якщо надалі дитина, яка потрапила у звичайну школу, проявить себе і покращить оцінки, то може перевестися до гімназії.

Лише випускники гімназій мають право вступати до вищих навчальних закладів.

Ті, хто закінчив звичайну школу, можуть тільки поступати на професійну освіту на кшталт наших училищ. Це професійна технічна освіта від підприємств, каже українська емігрантка Вікторія.

Як в Німеччині дбають про безпеку дітей?

Дитяча безпека передусім, і Німеччина про неї дбає максимально.

По-перше, німецьким батькам заборонено лишати дітей самих удома, навіть якщо сини і доньки вже досягли підліткового віку.

– До дванадцяти років дитина не може залишитися вдома без нагляду повнолітньої особи, – каже Вікторія.

Якщо на вулиці погана видимість, то батьки зобов’язані одягти дитину так, аби кожен автомобіліст міг її помітити.

Більш небезпечно, ніж ходити в школу без світловідбивальної одежі –  їздити туди на велосипеді. Тому, перш ніж, дозволити це робити – школярам влаштовують перевірку.

Якось Вікторії довелося побачити, як проходить цей іспит. За словами українки, на території школи виділяється спеціальна ділянка з, так би мовити, смугою перешкод – залізничними переїздами, перехрестями, світлофорами.

І от один за одним діти в таких жилетках зі світловідбивальними стрічками один за одним в проміжку 2-3 хвилини починають проїжджати цю ділянку кілька разів. При цьому, показуючи всі номерні знаки з поворотами. Аж тоді вони вже отримують дозвіл на самостійний приїзд в школу на велосипеді.

Які ще дивні для нас освітні особливості є в системі освіти Німеччини? І чому українські феміністки були б в захваті від однієї зі звичок, про яку розповіла Вікторія?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки тривають декретні відпустки в Німеччині.

Фото: Unsplash

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Теги: емігранти, Німеччина, українські емігранти
20.08.2020 15:07



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