Українська емігрантка відверто про освіту в Німеччині

Шкільна система освіти в Німеччині вкрай відрізняється від української. Найвища оцінка в німецьких школах – це одиниця, а найнижча – п’ятірка. Вищу освіту там можуть здобувати лише випускники гімназій, а ті, хто закінчив звичайну школу – можуть лиш вступити до коледжів.

Що це за шкільна система оцінювання, де найкращою оцінкою вважається одиниця:? Навіщо школярам іспит на водіння велосипедом?

Про це нам розповіла українська емігрантка Вікторія, яка вже давно живе в Німеччині.

Як оцінюють успішність німецьких школярів?

Тут найвища оцінка – це одиниця, а найгірша – це п’ятірка. От ті школярі, хто, тут має рейтинг 1 чи 1,5, йдуть до гімназії, а інші – до звичайної школи.

Цей розподіл відбувається після четвертого класу, але якщо надалі дитина, яка потрапила у звичайну школу, проявить себе і покращить оцінки, то може перевестися до гімназії.

Лише випускники гімназій мають право вступати до вищих навчальних закладів.

– Ті, хто закінчив звичайну школу, можуть тільки поступати на професійну освіту на кшталт наших училищ. Це професійна технічна освіта від підприємств, – каже українська емігрантка Вікторія.

Як в Німеччині дбають про безпеку дітей?

Дитяча безпека передусім, і Німеччина про неї дбає максимально.

По-перше, німецьким батькам заборонено лишати дітей самих удома, навіть якщо сини і доньки вже досягли підліткового віку.

– До дванадцяти років дитина не може залишитися вдома без нагляду повнолітньої особи, – каже Вікторія.

Якщо на вулиці погана видимість, то батьки зобов’язані одягти дитину так, аби кожен автомобіліст міг її помітити.

Більш небезпечно, ніж ходити в школу без світловідбивальної одежі – їздити туди на велосипеді. Тому, перш ніж, дозволити це робити – школярам влаштовують перевірку.

Якось Вікторії довелося побачити, як проходить цей іспит. За словами українки, на території школи виділяється спеціальна ділянка з, так би мовити, смугою перешкод – залізничними переїздами, перехрестями, світлофорами.

І от один за одним діти в таких жилетках зі світловідбивальними стрічками один за одним в проміжку 2-3 хвилини починають проїжджати цю ділянку кілька разів. При цьому, показуючи всі номерні знаки з поворотами. Аж тоді вони вже отримують дозвіл на самостійний приїзд в школу на велосипеді.

Які ще дивні для нас освітні особливості є в системі освіти Німеччини? І чому українські феміністки були б в захваті від однієї зі звичок, про яку розповіла Вікторія?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки тривають декретні відпустки в Німеччині.

Фото: Unsplash

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