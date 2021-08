Українські медалісти та скандальні історії – чим відзначилась Олімпіада 2020?

Олімпійські ігри у Токіо-2020 офіційно завершились.

Збірна України увійшла у двадцятку найсильніших країн світу. За загальною кількістю нагород Україна посіла 16 місце. Наші олімпійці здобули “золото”, 6 срібних нагород і ще 12 бронзових, та у загальнокомандному заліку українська збірна фінішувала сорок четвертою, так як найбільшу вагу все ж мають медалі найвищого ґатунку.

Таким чином наші спортсмени вже перевершили результат за кількістю нагород, який показали у 2016 році у Ріо-де-Жанейро.

Народний депутат та спортсмен Жан Беленюк поповнив скарбничку української збірної Золотою медаллю з Греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кг. Парвіз Насибов здобув “срібло” у категорії до 67 кілограмів.

Ще одне “срібло” для України виборов Михайло Романчук у плаванні на 1500 метрів вільним стилем.

Срібні нагороди завоювали також каратистка Анжеліка Терлюга, дует Людмила Лузан та Анастасія Четверкови з веслування на 500 метрів, боксер Олександр Хижняк, та велоспортсменка Олена Старикова.

12 бронзових медалей для нашої держави здобули дзюдоїстка Дар’я Білодід у ваговій категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлин, пара зі стрільби з пневматичного пістолета на 10 метрів Олена Костевич і Олег Омельчук.

Другу срібну медаль здобули Михайло Романчук на 800 метрів плавання вільним стилем, тенісистка Еліна Світоліна, Алла Черкасова та Ірина Коляденко у вільній боротьбі, артистичне плавання дуету Марти Федіної та Анастасії Савчук.

Срібні нагороди отримали: Людмили Лузан з веслування на каное-одиночках на 200 метрів, каратист Станіслав Горуна, команда Українок з артистичного плавання, та легкоатлетка Ярослава Магучіх за стрибки у висоту.

Цьогорічні Ігри запам’ятались не лише порожніми трибунами, але й досягненнями, рекордами і навіть скаргами.

Найбільш скандальною стала заява легкоатлетки Марини Кіліпко. Спортсменка у фіналі стрибків з жердиною посіла п’яте місце, після чого зі сльозами на очах заявила, що її тренера не взяли в Токіо, відтак вона виступала без жодної підтримки.

Легкоатлетку підтримав олімпійський чемпіон Жан Беленюк, сказавши, що спортсмен однозначно має бути з тренером.

Та чи не найбільший скандал і істерика спалахнула в Росії. У Москві звинуватили Міжнародний олімпійський комітет у несправедливому суддівстві. Вперше за 25 років Росія сенсаційно залишилась без золота у художній гімнастиці.

Детальніше про це та інше дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чим відзначилась Україна на Олімпіаді в Токіо

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.