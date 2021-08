Олімпіади втрачають популярність? Чому країни відмовляються проводити змагання

Що чекає на Олімпійські ігри в майбутньому.

9 серпня пройде церемонія закриття Олімпіади в Токіо.

Її історія позначила відразу кілька проблем, які є сьогодні в олімпійського руху.

Самі японці категорично сприйняли проведення змагань у часи пандемії.

До того ж сума, яку витратили на Олімпіаду виявилася захмарною.

Ці Літні Олімпійські ігри стали найдорожчими в історії.

Розвинуті країни все частіше відмовляються приймати змагання.

Все меншу роль ці спортивні події відіграють і для їхніх громадян.

Чому так відбувається і що чекає на Олімпіади в майбутньому?

Нагадаємо, раніше ми писали про здобутки українців на Олімпіаді в Токіо.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.