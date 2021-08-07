УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Олімпіади втрачають популярність? Чому країни відмовляються проводити змагання

Що чекає на Олімпійські ігри в майбутньому. 9 серпня пройде церемонія закриття Олімпіади в Токіо. Її історія позначила відразу кілька проблем, які є сьогодні в олімпійського руху. Самі японці категорично сприйняли проведення змагань у часи пандемії. До того ж сума, яку витратили на Олімпіаду виявилася захмарною. Ці Літні Олімпійські ігри стали найдорожчими в історії. [read_more_news] Розвинуті країни все частіше відмовляються приймати змагання. Все меншу роль ці спортивні події відіграють і для їхніх громадян. Чому так відбувається і що чекає на Олімпіади в майбутньому? Нагадаємо, раніше ми писали про здобутки українців на Олімпіаді в Токіо. Фото: Unsplash 

Олімпіади втрачають популярність? Чому країни відмовляються проводити змагання
0 Коментувати

Що чекає на Олімпійські ігри в майбутньому.

9 серпня пройде церемонія закриття Олімпіади в Токіо.

Її історія позначила відразу кілька проблем, які є сьогодні в олімпійського руху.

Самі японці категорично сприйняли проведення змагань у часи пандемії.

До того ж сума, яку витратили на Олімпіаду виявилася захмарною.

Ці Літні Олімпійські ігри стали найдорожчими в історії.

Також по темі: Шпигун-терорист взяв золото на Олімпіаді в Токіо? Деталі скандалу Олімпіада у розпал пандемії. Чим може обернутися проведення змагань у Японії Жан Беленюк про олімпійське золото, політику та дівчат – інтерв’ю | 33 за 3

Розвинуті країни все частіше відмовляються приймати змагання.

Все меншу роль ці спортивні події відіграють і для їхніх громадян.

Чому так відбувається і що чекає на Олімпіади в майбутньому?

Нагадаємо, раніше ми писали про здобутки українців на Олімпіаді в Токіо.

Фото: Unsplash 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

ICTV / Ранок / Олімпіади втрачають популярність? Чому країни відмовляються проводити змагання / 07.08.2021 11:48
07.08.2021 11:48

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Завантаження...

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь