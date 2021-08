Нагороди та конфузи. Чим відзначилася Україна на Олімпіаді в Токіо

Олімпіада-2020 у Токіо наближається до свого завершення.

Та спортсмени не перестають вражати досягненнями, рекордами, чи цікавими курйозами.

Особливо плідним минулий тиждень видався для української збірної.

У нашій скарбничці вже 13 медалей і навіть одне золото.

Таким чином Україна вже перевершила за кількістю медалей результат на попередніх Іграх в Ріо-де-Жанейро у2016 році.

То ж кому ми маємо завдячувати?

Свою олімпійську славу здобули Марта Федіна та Анастасія Савчук.

Український дует завоював бронзу у довільній програмі парних змагань з артистичного плавання.

Щоправда не обійшлось без неприємного конфузу.

Звісно, організатори олімпіади запевнили, що сталася суто технічна помилка і вибачились, але як то кажуть “осад залишився”.

Ще один казус трапився зі стрільцем Сергієм Кулішем.

У фіналі зі стрільби з малокаліберної гвинтівки українець був серед претендентів на медаль, та випадково вистрілив у сусідню мішень хорвата ПЕтара ГОрсі.

Найприкріше те, що Куліш влучив просто у десятку.

Зате ми здобули бронзу у греблі на каное на 200 метрів.

Третє місце принесла Україні 24-річна Людмила Лузан.

І це при тому, що жіноча програма у каное-спринті є дебютною на цьогорічних іграх, а наше 3 місце визначив фотофініш.

Українська каратистка Анжеліка Терлюга у четвер поповнила скарбничку української збірної ще одним сріблом.

Друге місце 29-річна одеситка виборола у двобої зі спортсменкою з Китаю.

Ще одне срібло українській збірній приніс борець греко-римського стилю до 67-ми кілограмів Парвіз Насібов.

22-річний спортсмен із Запоріжжя здолав єгиптянина, але поступився спортсмену з Ірану. Саме тому, каже, собою до кінця не задоволений.

Відмітились у вільній боротьбі ще дві українські спортсменки: львів’янка Алла Черкасова, та ірпіньчанка Ірина Коляденко.

Кожна здобула для нашої держави по бронзовій медалі.

Та найяскравішим спогадом тижня залишається перша українська золота медаль.

У 2016 році на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро український борець здобув срібло, і от через 5 років Беленюк таки завоював найвищу нагороду.

Після феєричної перемоги український чемпіон із прапором на плечах станцював традиційного гопака.

Зрештою, найімовірніше це буде не останнє золото України.

Усі три українські легкоатлетки Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко впорались із висотою 1.95 у змаганнях зі стрибків у висоту і вийшли у фінал Олімпіади.

Вирвав свою путівку до фіналу Олімпіади у філіппінця й “Полтавський танк” — боксер Олександр Хижняк.

У фінальному поєдинку 26-річний українець зустрінеться із бразильцем Ебертом Соузою.

Яскравим на цьогорічній Олімпіаді видався турнір з дзюдо.

Не обійшлось без політичного скандалу, коли алжирський борець відмовився від участі в Іграх через потенційний поєдинок з представником Ізраїлю.

А корейська спортсменка для того, аби “вкластися” в заявлену вагу, підстриглася наголо.

Зрештою, не оминула політика й олімпійців з Білорусі.

Після відмови легкоатлекти Крістіни Тімановської повертатися у свою країну через небезпеку для життя і страх опинитись за гратами, ще двоє спортсменів Білорусі Яна Максимова, яка виступає в багатоборстві та її чоловік легкоатлет Андрій Кравченко заявили про небажання повертатись на батьківщину.

Детальніше про це та інше дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Фото: the_olympic_team_ua

