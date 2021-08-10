Науковці б’ють на сполох: штам Дельта може викликати рак

Порушення слуху, шлунково-кишкові розлади та утворення тромбів, що призводять до загибелі тканин і навіть гангрени! Такими страшними наслідками загрожує інфікування новим особливо небезпечним штамом коронавірусу Дельта.
До грудня кількість смертей від коронавірусу та ускладнень від нього у світі перевищить 5,3 мільйона! Пік летальних випадків очікується вже на початку вересня. Усе через особливо небезпечний штам Дельта.
Про це повідомляє інформагентство Bloomberg з посиланням на Інститут показників та оцінки здоров’я США.
В Україні кількість інфікованих саме коронавірусом Дельта наразі невелика. Але, по-перше, — це питання часу, по-друге, у нас не вистачає тестових систем для ідентифікації Дельти, по-третє, ми й без того потрапляємо в антирейтинги держав з найбільшою добовою смертністю від COVID-19. А темпи вакцинації у нашій державі залишають бажати кращого.
Загальна вакцинація
Єдиний спосіб вберегтися — вакцинація.
У МОЗ зазначають, що вакцинація від коронавірусу знижує ризик госпіталізації у 15 разів.
За останні три місяці, менше 0,4% українців, які були щеплені, опинилися в лікарнях з коронавірусом.
Ефективність антиковідних вакцин підтверджують і дані з Ізраїля, Великобританії, Німеччини, Чилі та інших країн. У державах-лідерках за кількістю щеплень також хворіють на COVID-19, але відсоток госпіталізацій та смертей мізерний, порівняно з тими країнами, де темпи імунізації повільні.Також по темі: Спалахи по всьому світу. Як "Дельта" зводить боротьбу з коронавірусом нанівець? Не лише "Дельта": які ще мутанти коронавірусу загрожують Україні Де і як вакцинуватися від коронавірусу: детальна інструкція
За прогнозами фахівців, Україну накриє нова хвиля вже наприкінці серпня.
Симтоми Дельти
Симптоми зараження вірусом Дельта відрізняються від “оригінального” коронавірусу. Найчастіше хворі скаржаться на лихоманку, головний біль, біль у горлі та нежить. А от кашель та втрата нюху чи смаку – менш поширені.
До серйозніших симптомів мутованого вірусу відносять порушення слуху, шлунково-кишкові розлади та утворення тромбів, що призводять до загибелі тканин і навіть гангрени.
Керівниця Центру інфекційних уражень нервової системи імені Громашевського Олена Панасюк повідомляє, що COVID-19 може провокувати розвиток інших небезпечних захворювань – зокрема раку.
У нас вже багато пацієнтів, у яких виявили онкологічні захворювання, пухлини центральної нервової системи після перенесеного COVID-19. Спочатку їх первинні симптоми розцінювалися як постковідні – слабкість, головний біль, а коли відправляли їх на МРТ, то виявили злоякісні пухлини. В 10-15% ми стикаємося з онкологією, яка була прихована, а після перенесеного COVID-19 ці симптоми прогресували
Окрім того, після перенесеного коронавірусу у 25-30% людей реактивуються інші віруси, які можуть роками не давати про себе знати, але “сидіти” в організмі — як от герпес.
Чим коронавірус загрожує вагітним? І коли в Україні планують запроваджувати новий локдаун?
Про це та інше дивіться в сюжеті Альони Нестеренко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чи справді третя додаткова доза вакцини може захистити від нового штаму коронавірусу “Дельта”
Фото: Unsplash