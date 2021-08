Науковці б’ють на сполох: штам Дельта може викликати рак

Порушення слуху, шлунково-кишкові розлади та утворення тромбів, що призводять до загибелі тканин і навіть гангрени! Такими страшними наслідками загрожує інфікування новим особливо небезпечним штамом коронавірусу Дельта.

До грудня кількість смертей від коронавірусу та ускладнень від нього у світі перевищить 5,3 мільйона! Пік летальних випадків очікується вже на початку вересня. Усе через особливо небезпечний штам Дельта.

Про це повідомляє інформагентство Bloomberg з посиланням на Інститут показників та оцінки здоров’я США.

В Україні кількість інфікованих саме коронавірусом Дельта наразі невелика. Але, по-перше, — це питання часу, по-друге, у нас не вистачає тестових систем для ідентифікації Дельти, по-третє, ми й без того потрапляємо в антирейтинги держав з найбільшою добовою смертністю від COVID-19. А темпи вакцинації у нашій державі залишають бажати кращого.

Єдиний спосіб вберегтися — вакцинація.

У МОЗ зазначають, що вакцинація від коронавірусу знижує ризик госпіталізації у 15 разів.

За останні три місяці, менше 0,4% українців, які були щеплені, опинилися в лікарнях з коронавірусом.

Ефективність антиковідних вакцин підтверджують і дані з Ізраїля, Великобританії, Німеччини, Чилі та інших країн. У державах-лідерках за кількістю щеплень також хворіють на COVID-19, але відсоток госпіталізацій та смертей мізерний, порівняно з тими країнами, де темпи імунізації повільні.

За прогнозами фахівців, Україну накриє нова хвиля вже наприкінці серпня.

Симптоми зараження вірусом Дельта відрізняються від “оригінального” коронавірусу. Найчастіше хворі скаржаться на лихоманку, головний біль, біль у горлі та нежить. А от кашель та втрата нюху чи смаку – менш поширені.

До серйозніших симптомів мутованого вірусу відносять порушення слуху, шлунково-кишкові розлади та утворення тромбів, що призводять до загибелі тканин і навіть гангрени.

Керівниця Центру інфекційних уражень нервової системи імені Громашевського Олена Панасюк повідомляє, що COVID-19 може провокувати розвиток інших небезпечних захворювань – зокрема раку.

Окрім того, після перенесеного коронавірусу у 25-30% людей реактивуються інші віруси, які можуть роками не давати про себе знати, але “сидіти” в організмі — як от герпес.

Чим коронавірус загрожує вагітним? І коли в Україні планують запроваджувати новий локдаун?

Про це та інше дивіться в сюжеті Альони Нестеренко.

