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ICTV Ранок 15.07.2021 11:15
15.07.2021 11:15
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Не лише “Дельта”: які ще мутанти коронавірусу загрожують Україні


Через стрімке зростання в Європі кількості хворих на новий небезпечний штам коронавірусу “Дельта”, Україна має вже зараз готуватися до наступного спалаху COVID-19.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив — необхідно нарощувати кількість тестувань та збільшувати лабораторні потужності для виявлення нового варіанту вірусу.

Та людству загрожує не лише “дельта”, нині у ЗМІ вже говорять про нові штами коронавірусу “дельта плюс”, “лямбда” та навіть “епсилон”.

Наскільки вони небезпечні?

Та чи ефективні проти них доступні нині вакцини?

Індійські “дельта” і “дельта плюс”

Мутант “дельта” — найбільш заразна версія коронавірусу на сьогодні! Він поширюється на 225% швидше за “оригінал”!

Таку заяву зробила група китайських вчених.

А вчені британського Університету Стратклайда припускають — “дельта” вдвічі збільшує ризик госпіталізації порівняно зі штамом “альфа”, який вперше виявили у Великобританії.

Та це ще не все!

Міністерство охорони здоров’я Індії повідомляє про появу ще й мутанта “дельта плюс”.

Він, мовляв, швидко проникає до клітин легень та може бути потенційно стійкішим до антитіл.

“Дельта плюс” вже виявили в Канаді, Індії, Японії, Польщі, Португалії, Росії, Швейцарії та Туреччині.

Симптоматика “дельти плюс” дуже широка і не обмежується стандартними симптомами COVID-19, як-от: лихоманка чи втрата нюху і смаку.

Біль в животі, нудота, втрата апетиту, блювота і навіть порушення слуху — все це може вказувати на зараження новим мутантом.

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Тож фахівці закликають бути пильними, а ще — не панікувати завчасно.

Наразі не має підстав думати, що “дельта плюс” ще більш небезпечніша версія за “дельту”: вона не несе в собі кардинально інші мутації, що змінювали би збудник інфекції до невпізнаваності.

Мутант “Лямбда” із Перу

Ще один варіант коронавірусу, який перебуває під наглядом науковців — мутант “лямбда”, який вперше з’явився у Перу.

Про більшу заразність за оригінал наразі заявляють лише бразильські медики, утім, судять вони по поодиноких випадках інфікування.

Лямбда поширилася вже 30-ма країнами, але не стала домінуючою, тож, можливо, вона зникне так само швидко, як з’явилася, — кажуть фахівці.

Каліфорнійський “епсилон”

А от новий “каліфорнійський” штам або “епсилон” справді викликає занепокоєння.

І хоча у науковців знов таки нема даних про швидкість його поширення і те, наскільки важко переносять COVID-19 інфіковані цим штамом.

Дослідники Вашингтонського університету заявили — цей варіант має три мутації білка з шипами, які він використовує для ослаблення дії наявних вакцин до 70 відсотків!

Інфекціоніст Федір Лапій каже — не варто орієнтуватися лише на антитіла.

У противірусному захисті важливе значення має ще й клітинний імунітет. Тож те, що не працює в пробірці, може працювати в реальних умовах.

Чи врятують наявні вакцини?

За даними одного британського дослідження, дві дози мРНК вакцини Pfizer ефективні на 88% проти симптоматичного COVID-19, викликаного “індійським варіантом”, а векторної AstraZeneka — на 60%.

Та головне — це захист від госпіталізації внаслідок зараження “дельтою” складає 96% після щеплення Pfizer  і 92% — після AstraZeneka.

Усі сертифіковані у світі та Україні вакцини від коронавірусу мають спрацювати і проти нових штамів, — запевняють медики.

Мутації — природній процес, вивчення яких – справа науковців.

Єдине що має турбувати пересічних громадян — якнайшвидше проходження повного курсу імунізації.

Детальніше про це дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки людей помирає від COVID-19 у Росії.

Фото: Pexels

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Теги: COVID-19, коронавірус
15.07.2021 11:15



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