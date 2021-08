Незвичайні екскурсії Києвом, які по-новому відкриють столицю

Київ – чарівне й багатоманітне місто, яке модна досліджувати нескінченно. Але що робити, якщо основні визначні пам’ятки ти вже знаєш напам’ять?

Ранок у Великому Місті зібрав незвичайні екскурсі столицею, які відкриють місто під новим кутом.

Вони будуть цікаві не лише туристам, але й людям, які народилися і все життя прожили в Києві.

Коли на місто спускається ніч, на вулиці виходить… ні, не мафія, як у популярній однойменній грі, а учасники екскурсії Kyiv Night Tour.

Незвичайна нічна прогулянка триває з 22.30 і аж до 7 ранку. Тому взуття потрібно вдягати зручне.

А ще – захопити з собою теплий светр, ліхтарик, бутерброди та запашний чай у термосі.

Організатори обіцяють захопливу пригоду, під час якої можна побачити у магічному світлі зірок панорами столиці, стародавні святині та величні пам’ятки Києва.

А ще – взяти участь у веселих конкурсах, отримати заряд адреналіну, зустріти світанок та знайти нових друзів.

Якщо ж нічні походеньки – не для тебе, зверни увагу на екскурсію по двориках Києва.

Це чудова можливість побувати там, куди туристи зазвичай не заглядають. Та й місцеві мешканці часто не знають секретів, що ховаються у затишних дворах столиці.

Ці та інші таємниці київських двориків точно запамятаються тобі надовго.

Чи готові ви подолати 3 кілометри тунелів при світлі ліхтарів на глибині 25 метрів? Усе це об’єднує в собі екстремальна екскурсія підземним Києвом.

Її учасники спустяться у Нікольську дренажну систему – київське підземелля, що відводить воду з надр пагорбів біля Києво-Печерської Лаври.

Ти матимеш нагоду випробувати свої нерви на міцність, побачити справжні сталактіти й сталагміти та познайомитися з кажанами, що живуть у підземеллі.

Прогулянка тунелями відбувається в супроводі професійного дігера.

Екскурсія не рекомендована дітям до 12 років і людям, які страждають на клаустрофобію і бояться темряви.

Під час цієї екскурсії в тебе буде нагода стати повноправним учасником театральної постановки.

Усе починається на Пішохідному мосту. Кожен отримує навушники з аудіогідом, який допоможе опинитися в правильний час і у правильному місці та і віддатися на волю «Часу».

Замість сцени тут – вулиці міста, замість акторів – випадкові перехожі.

Незвичайний спектакль-променад допоможе заново відкрити для себе театр та свіжим поглядом подивитися на Київ і навіть на свій внутрішній світ.

Це екскурсія, під час якої ніхто не залишишся голодним.

– Хто і чому придумав сало?

– Яку секретну приправу використовують на монастирській кухні?

– Який десерт натякав гостям, що їх просять піти?

Про ці та інші секрети київської кухні можна дізнатися на смачній екскурсії Києвом.

Причому, про деякі страви можна буде не лише послухати, але й спробувати їх на смак.

Київ притягує не лише величною історією, але й містичними легендами.

Лиса гора, Садиба з привидами, «Козине болото» та інші «місця сили» можна побачити – і відчути їхню енергетику на собі.

Прокляті урочища, підземелля та занедбані кладовища – усе це і не тільки в програмі найстрашнішої київської екскурсії.

Тож гадаємо, Містика Києва точно сподобається любителям полоскотати собі нерви.

Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП незвичайних туристичних локацій Києва.

Головне фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.