Не гірше, ніж на морі. ТОП-7 способів незабутньо провести літо у Києві

Перший місяць літа пройшов надто швидко та спекотно.

І, якщо ти теж ховався(-лась) від нього під кондиціонерами офісів та кав’ярень, то зараз слушний час із цим зав’язати!

Для цього зовсім не обов’язково брати відпустку й бронювати авіаквитки.

Ранок у Великому Місті розповість, як незабутньо провести це літо, не виїжджаючи зі столиці.

Якщо хочеш відкрити столицю із нової перспективи і стати справжнім знавцем її секретів, тоді ця активність точно для тебе.

Для квесту тобі знадобиться безкоштовний мобільний додаток WalQlike.

І справді, варіантів немало.

Можеш полювати на столичних привидів, слухати історії сивого Подолу або знайти усі скульптури київських котиків.

Квести проходять, як із друзями, так і наодинці. І, до речі, не лише в Києві.

Пуща Водиця — острівець затишку та прохолоди, у який кияни і гості міста завжди можуть втекти від міської метушені та розпеченого асфальту.

Варто лише сісти на легендарний трамвай №12, що відправляється із Контракової площі, і зайняти козирне місце біля вікна.

Мальовничі краєвиди Києва точно подарують тобі море незабутніх вражень!

Хіба можна уявити літо без пікніків?

Навіть, якщо так, то не варто вестися на цю провокацію.

Тим паче, що у Києві є безліч крутих місць для посиденьок із друзями чи коханою людиною.

Чого тільки варті Ботанічні сади — імені Фоміна та Гришка чи територія ВДНГ.

Не забудь плетену корзинку зі смаколиками і камеру — навколо буде стільки краси, що ти не зможеш протистояти спокусі влаштувати фотосесію.

Охолодитись та відпочити не гірше, ніж на курорті, можна просто в центрі столиці.

У Києві є чимало комплексів із відкритими басейнами, чистими пляжами та неймовірними краєвидами міста.

Захопи із собою друзів, купальник та готовність релаксувати на повну.

Одноденний сплав Дніпром — хороший варіант здорового, активного та насиченого відпочинку, який додасть сил і енергії.

Зрозуміло, що екстремального рафтингу тут не знайти, зате прогулянка на каное чи байдарках довзолить сповна насолодитись красою міста і розслабитись.

Приготуйся духовно відпочити і наповнитись позитивом.

Ну, якщо ми вже заговорили про активний відпочинок, то як можна пройти повз старий добрий велосипед?

Це не лише спосіб зберегти відмінну форму, а й чудова нагода відпочити душею, заспокоїтись і покращити настрій після роботи.

Бери із собою друзів та вирушай на велопрогулянку по одному з найбільш мальовничих маршрутів Києва. Ось деякі з них:

Як там собі хочеш, але не відвідати Країну чудес на південному узбережжі Труханового острову — гріх!

Ту тобі і еко-зона, яку не псують машини, і прекрасний краєвид Дніпра, і безкінечні тусовки для молоді.

Але найголовніше за чим сюди приходять кияни та гості міста — це захід сонця.

Він запам’ятається тобі надовго.

Як і це літо, якщо ти скористаєшся нашими рекомендаціями.

