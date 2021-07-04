Найкращі басейни Києва просто неба: путівник із фото та цінами

Від спеки, яка вже котрий тиждень поспіль панує у Києві, плавиться не лише асфальт, а й нервова система…
І, якщо відпустка тобі найближчими днями не світить, не поспішай засмучуватись.
Охолодитись та відпочити не гірше, ніж на курорті, можна просто в центрі столиці!
Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку відкритих басейнів Києва влітку 2021.Також по темі: Місто в скелях і чайні плантації: небанальний путівник по Туреччині Модне взуття на літо 2021: які моделі стануть хітами в цьому сезоні Релігія, античність і модні курорти. Маршрут по дивовижній Греції
Найкращі басейни Києва
Пляжний комплекс VitaPark Борисфен
Де знаходиться: парк Муромець (Парк Дружби народів), 5
Ціни:
- Будні дні: 125 грн для дітей, 250 грн для дорослих без шезлонга;
- Вихідні і державні свята: 175 грн для дітей, 350 грн для дорослих без шезлонга
Ідеальне місце для відпочинку з дітьми.
Малеча матиме змогу купатися в окремому басейні і розважатися на майданчику з лабіринтом та гіркою.
І дорослим вдасться перенестись на море, адже це зона відпочинку із солоною водою.
Sungrilla Secret Beach
Де знаходиться: вулиця Набережно-Хрещатицька, 10
Час роботи: неділя — четвер з 10:00 до 22:00; п’ятниця — субота з 10:00 до 06:00
Ціни: Вхід безкоштовний, проте:
- Оренда шезлонга — 300 грн в будні, 400 грн у вихідні
- Оренда ліжка — 600 грн в будні, 1000 грн у вихідні
- Оренда бунгало — 1000 грн в будні 1600 грн у вихідні
Sunsgrilla — це не лише велика територія з двома басейнами і пляжною зоною, лофт-баром та ресторанною терасою.
Це ще й прекрасний краєвид Дніпра і море емоцій у серці Подолу.
Пірс 39
Де знаходиться: проспект Глушкова, 1 (ВДНГ)
Час роботи:
- понеділок — п’ятниця з 7:00 до 21:00
- вихідні і свята 9.00 – 21.00
Ціни:
- Будні дні — 50 грн/год для дітей, 100 грн/год для дорослих;
- Вихідні і державні свята — 75 грн/год для дітей, 150 грн/год для дорослих;
- Оренда намету — 600 грн
Пірс 39 знаходиться у мальовничому місці на території Виставкового центру.
На території розважального закладу працює 25-метровий басейн для дорослих та 13-метровий дитячий басейн із аквагіркою.
До речі, купатися тут можна майже в будь-яку погоду: завдяки системі підігріву, у дорослому басейні завжди підтримують температуру +28 градусів, у дитячому +32.
Sky Family Park
Де знаходиться: проспект Романа Шухевича, 2
Час роботи:
- будні з 10:00 до 22:00;
- вихідні з 10:00 до 23:00.
Ціни:
- вхід на територію — 50 грн, дітям до 10 років — безкоштовно в супроводі дорослого;
- вхід на територію басейну — +200 гривень;
- оренда шезлонга — 150 гривень на день.
На території SKY FAMILY PARK є можливість поплавати у величезному басейні площею аж 1500 м2.
А ще – смачно поїсти в одній з 50-ти точок фудзони і відвірватися у зоні для вечірок.
Fifty beach
Де знаходиться: проспект Броварський, 5
Час роботи: щодня з 10:00 до 23:00
Ціни: Сам вхід безкоштовний, але:
- Оренда шезлонга від 400 грн/будні, 500 грн/вихідні;
- Оренда ліжка 1500 грн/будні, 2000 грн/вихідні.
25-метровий басейн, чотири волейбольних поля, численні бари та ресторани — ідеальне місце для відпочинку з друзями.
До того ж, у такій яскравій атмосфері можна зробити незрівнянні фоточки для твого Instagram.
SANDALI Trukhaniv Resort
Де знаходиться: Труханів острів, Паркова дорога, 3
Час роботи:
- з вівторка по неділю з 09:00 до 23:00;
- по понеділках з 10:00 до 23:00.
Ціни: Вхід безкоштовний, проте:
- Оренда шезлонга — 300 грн
- Оренда рушника — 50 грн
- Оренда літнього будиночка — від 800 грн/добу
- Оренда альтанки для барбекю — від 200 грн/людина
Цей комплекс заміського типу у самому серці Києва теж не залишить тебе без емоцій.
Басейн і пляж, кальяни та зони для BBQ чудово пасують під регулярні кінопокази просто неба!
Комплекс відпочинку і розваг Труханів
Де знаходиться: Труханів острів, Паркова дорога, 12
Час роботи: щодня з 10:00 по 20:00
Ціни:
- Будні дні — 125 грн для дітей, 250 грн для дорослих
- Вихідні та святкові дні — 175 грн для дітей, 350 грн для дорослих
- Шезлонг входить у вартість.
Ще одна прекрасна зона відпочинку на Трухановому острові.
Тут ні батькам, ні дітям нудно не стане.
На території комплексу є аквагірка і басейн для найменших, піщаний пляж і сауна.
От і все. Залишилось обрати свій улюблений басейн, розповісти про нього друзям і влаштувати собі міні-відпустку!
Нагадаємо, раніше ми розповідали про наймодніші купальники влітку 2021.
Фото: Unsplash