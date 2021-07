Найкращі басейни Києва просто неба: путівник із фото та цінами

Від спеки, яка вже котрий тиждень поспіль панує у Києві, плавиться не лише асфальт, а й нервова система…

І, якщо відпустка тобі найближчими днями не світить, не поспішай засмучуватись.

Охолодитись та відпочити не гірше, ніж на курорті, можна просто в центрі столиці!

Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку відкритих басейнів Києва влітку 2021.

Де знаходиться: парк Муромець (Парк Дружби народів), 5

Ціни:

Ідеальне місце для відпочинку з дітьми.

Малеча матиме змогу купатися в окремому басейні і розважатися на майданчику з лабіринтом та гіркою.

І дорослим вдасться перенестись на море, адже це зона відпочинку із солоною водою.

Де знаходиться: вулиця Набережно-Хрещатицька, 10

Час роботи: неділя — четвер з 10:00 до 22:00; п’ятниця — субота з 10:00 до 06:00

Ціни: Вхід безкоштовний, проте:

Sunsgrilla — це не лише велика територія з двома басейнами і пляжною зоною, лофт-баром та ресторанною терасою.

Це ще й прекрасний краєвид Дніпра і море емоцій у серці Подолу.

Де знаходиться: проспект Глушкова, 1 (ВДНГ)

Час роботи:

Ціни:

Пірс 39 знаходиться у мальовничому місці на території Виставкового центру.

На території розважального закладу працює 25-метровий басейн для дорослих та 13-метровий дитячий басейн із аквагіркою.

До речі, купатися тут можна майже в будь-яку погоду: завдяки системі підігріву, у дорослому басейні завжди підтримують температуру +28 градусів, у дитячому +32.

Де знаходиться: проспект Романа Шухевича, 2

Час роботи:

Ціни:

На території SKY FAMILY PARK є можливість поплавати у величезному басейні площею аж 1500 м2.

А ще – смачно поїсти в одній з 50-ти точок фудзони і відвірватися у зоні для вечірок.

Де знаходиться: проспект Броварський, 5

Час роботи: щодня з 10:00 до 23:00

Ціни: Сам вхід безкоштовний, але:

25-метровий басейн, чотири волейбольних поля, численні бари та ресторани — ідеальне місце для відпочинку з друзями.

До того ж, у такій яскравій атмосфері можна зробити незрівнянні фоточки для твого Instagram.

Де знаходиться: Труханів острів, Паркова дорога, 3

Час роботи:

Ціни: Вхід безкоштовний, проте:

Цей комплекс заміського типу у самому серці Києва теж не залишить тебе без емоцій.

Басейн і пляж, кальяни та зони для BBQ чудово пасують під регулярні кінопокази просто неба!

Де знаходиться: Труханів острів, Паркова дорога, 12

Час роботи: щодня з 10:00 по 20:00

Ціни:

Ще одна прекрасна зона відпочинку на Трухановому острові.

Тут ні батькам, ні дітям нудно не стане.

На території комплексу є аквагірка і басейн для найменших, піщаний пляж і сауна.

Фото: Unsplash

