Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 04.07.2021 09:33
04.07.2021 09:33
Поділитися

Найкращі басейни Києва просто неба: путівник із фото та цінами


Від спеки, яка вже котрий тиждень поспіль панує у Києві, плавиться не лише асфальт, а й нервова система…

І, якщо відпустка тобі найближчими днями не світить, не поспішай засмучуватись.

Охолодитись та відпочити не гірше, ніж на курорті, можна просто в центрі столиці!

Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку відкритих басейнів Києва влітку 2021.

Також по темі: Місто в скелях і чайні плантації: небанальний путівник по Туреччині Модне взуття на літо 2021: які моделі стануть хітами в цьому сезоні Релігія, античність і модні курорти. Маршрут по дивовижній Греції

Найкращі басейни Києва

Пляжний комплекс VitaPark Борисфен

Де знаходиться: парк Муромець (Парк Дружби народів), 5

Ціни: 

  • Будні дні: 125 грн для дітей, 250 грн для дорослих без шезлонга;
  • Вихідні і державні свята: 175 грн для дітей, 350 грн для дорослих без шезлонга

Ідеальне місце для відпочинку з дітьми.

Малеча матиме змогу купатися в окремому басейні і розважатися на майданчику з лабіринтом та гіркою.

І дорослим вдасться перенестись на море, адже це зона відпочинку із солоною водою.

Sungrilla Secret Beach

Де знаходиться: вулиця Набережно-Хрещатицька, 10

Час роботи: неділя — четвер з 10:00 до 22:00; п’ятниця — субота з 10:00 до 06:00

Ціни: Вхід безкоштовний, проте:

  • Оренда шезлонга — 300 грн в будні, 400 грн у вихідні
  • Оренда ліжка — 600 грн в будні, 1000 грн у вихідні
  • Оренда бунгало — 1000 грн в будні 1600 грн у вихідні

Sunsgrilla — це не лише велика територія з двома басейнами і пляжною зоною, лофт-баром та ресторанною терасою.

Це ще й прекрасний краєвид Дніпра і море емоцій у серці Подолу.

Пірс  39

Де знаходиться: проспект Глушкова, 1 (ВДНГ)

Час роботи: 

  • понеділок — п’ятниця з 7:00 до 21:00
  • вихідні і свята 9.00 – 21.00

Ціни: 

  • Будні дні — 50 грн/год для дітей, 100 грн/год для дорослих;
  • Вихідні і державні свята — 75 грн/год для дітей, 150 грн/год для дорослих;
  • Оренда намету — 600 грн

Пірс 39 знаходиться у мальовничому місці на території Виставкового центру.

На території розважального закладу працює 25-метровий басейн для дорослих та 13-метровий дитячий басейн із аквагіркою.

До речі, купатися тут можна майже в будь-яку погоду: завдяки системі підігріву, у дорослому басейні завжди підтримують температуру +28 градусів, у дитячому +32.

Sky Family Park

Де знаходиться: проспект Романа Шухевича, 2

Час роботи:

  • будні з 10:00 до 22:00;
  • вихідні з 10:00 до 23:00.

Ціни: 

  • вхід на територію — 50 грн, дітям до 10 років — безкоштовно в супроводі дорослого;
  • вхід на територію басейну — +200 гривень;
  • оренда шезлонга — 150 гривень на день.

На території SKY FAMILY PARK є можливість поплавати у величезному басейні площею аж 1500 м2.

А ще – смачно поїсти в одній з 50-ти точок фудзони і відвірватися у зоні для вечірок.

Fifty beach

Де знаходиться: проспект Броварський, 5

Час роботи: щодня з 10:00 до 23:00

Ціни: Сам вхід безкоштовний, але:

  • Оренда шезлонга від 400 грн/будні, 500 грн/вихідні;
  • Оренда ліжка 1500 грн/будні, 2000 грн/вихідні.

25-метровий басейн, чотири волейбольних поля, численні бари та ресторани — ідеальне місце для відпочинку з друзями.

До того ж, у такій яскравій атмосфері можна зробити незрівнянні фоточки для твого Instagram.

SANDALI Trukhaniv Resort

Де знаходиться: Труханів острів, Паркова дорога, 3

Час роботи:

  • з вівторка по неділю з 09:00 до 23:00;
  • по понеділках з 10:00 до 23:00.

Ціни: Вхід безкоштовний, проте:

  • Оренда шезлонга — 300 грн
  • Оренда рушника — 50 грн
  • Оренда літнього будиночка — від 800 грн/добу
  • Оренда альтанки для барбекю — від 200 грн/людина

Цей комплекс заміського типу у самому серці Києва теж не залишить тебе без емоцій.

Басейн і пляж, кальяни та зони для BBQ чудово пасують під регулярні кінопокази просто неба!

Комплекс відпочинку і розваг Труханів

Де знаходиться: Труханів острів, Паркова дорога, 12

Час роботи: щодня з 10:00 по 20:00

Ціни: 

  • Будні дні — 125 грн для дітей, 250 грн для дорослих
  • Вихідні та святкові дні — 175 грн для дітей, 350 грн для дорослих
  • Шезлонг входить у вартість.

Ще одна прекрасна зона відпочинку на Трухановому острові.

Тут ні батькам, ні дітям нудно не стане.

На території комплексу є аквагірка і басейн для найменших, піщаний пляж і сауна.

От і все. Залишилось обрати свій улюблений басейн, розповісти про нього друзям і влаштувати собі міні-відпустку!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про наймодніші купальники влітку 2021.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: басейн, Київ
04.07.2021 09:33



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send