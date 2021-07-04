Найкращі басейни Києва просто неба: путівник із фото та цінами

Від спеки, яка вже котрий тиждень поспіль панує у Києві, плавиться не лише асфальт, а й нервова система…

І, якщо відпустка тобі найближчими днями не світить, не поспішай засмучуватись.

Охолодитись та відпочити не гірше, ніж на курорті, можна просто в центрі столиці!

Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку відкритих басейнів Києва влітку 2021.

Найкращі басейни Києва

Де знаходиться: парк Муромець (Парк Дружби народів), 5

Ціни:

Будні дні: 125 грн для дітей, 250 грн для дорослих без шезлонга;

Вихідні і державні свята: 175 грн для дітей, 350 грн для дорослих без шезлонга

Ідеальне місце для відпочинку з дітьми.

Малеча матиме змогу купатися в окремому басейні і розважатися на майданчику з лабіринтом та гіркою.

І дорослим вдасться перенестись на море, адже це зона відпочинку із солоною водою.

Де знаходиться: вулиця Набережно-Хрещатицька, 10

Час роботи: неділя — четвер з 10:00 до 22:00; п’ятниця — субота з 10:00 до 06:00

Ціни: Вхід безкоштовний, проте:

Оренда шезлонга — 300 грн в будні, 400 грн у вихідні

Оренда ліжка — 600 грн в будні, 1000 грн у вихідні

Оренда бунгало — 1000 грн в будні 1600 грн у вихідні

Sunsgrilla — це не лише велика територія з двома басейнами і пляжною зоною, лофт-баром та ресторанною терасою.

Це ще й прекрасний краєвид Дніпра і море емоцій у серці Подолу.

Де знаходиться: проспект Глушкова, 1 (ВДНГ)

Час роботи:

понеділок — п’ятниця з 7:00 до 21:00

вихідні і свята 9.00 – 21.00

Ціни:

Будні дні — 50 грн/год для дітей, 100 грн/год для дорослих;

Вихідні і державні свята — 75 грн/год для дітей, 150 грн/год для дорослих;

Оренда намету — 600 грн

Пірс 39 знаходиться у мальовничому місці на території Виставкового центру.

На території розважального закладу працює 25-метровий басейн для дорослих та 13-метровий дитячий басейн із аквагіркою.

До речі, купатися тут можна майже в будь-яку погоду: завдяки системі підігріву, у дорослому басейні завжди підтримують температуру +28 градусів, у дитячому +32.

Де знаходиться: проспект Романа Шухевича, 2

Час роботи:

будні з 10:00 до 22:00;

вихідні з 10:00 до 23:00.

Ціни:

вхід на територію — 50 грн, дітям до 10 років — безкоштовно в супроводі дорослого;

вхід на територію басейну — +200 гривень;

оренда шезлонга — 150 гривень на день.

На території SKY FAMILY PARK є можливість поплавати у величезному басейні площею аж 1500 м2.

А ще – смачно поїсти в одній з 50-ти точок фудзони і відвірватися у зоні для вечірок.

Де знаходиться: проспект Броварський, 5

Час роботи: щодня з 10:00 до 23:00

Ціни: Сам вхід безкоштовний, але:

Оренда шезлонга від 400 грн/будні, 500 грн/вихідні;

Оренда ліжка 1500 грн/будні, 2000 грн/вихідні.

25-метровий басейн, чотири волейбольних поля, численні бари та ресторани — ідеальне місце для відпочинку з друзями.

До того ж, у такій яскравій атмосфері можна зробити незрівнянні фоточки для твого Instagram.

Де знаходиться: Труханів острів, Паркова дорога, 3

Час роботи:

з вівторка по неділю з 09:00 до 23:00;

по понеділках з 10:00 до 23:00.

Ціни: Вхід безкоштовний, проте:

Оренда шезлонга — 300 грн

Оренда рушника — 50 грн

Оренда літнього будиночка — від 800 грн/добу

Оренда альтанки для барбекю — від 200 грн/людина

Цей комплекс заміського типу у самому серці Києва теж не залишить тебе без емоцій.

Басейн і пляж, кальяни та зони для BBQ чудово пасують під регулярні кінопокази просто неба!

Де знаходиться: Труханів острів, Паркова дорога, 12

Час роботи: щодня з 10:00 по 20:00

Ціни:

Будні дні — 125 грн для дітей, 250 грн для дорослих

Вихідні та святкові дні — 175 грн для дітей, 350 грн для дорослих

Шезлонг входить у вартість.

Ще одна прекрасна зона відпочинку на Трухановому острові.

Тут ні батькам, ні дітям нудно не стане.

На території комплексу є аквагірка і басейн для найменших, піщаний пляж і сауна.

От і все. Залишилось обрати свій улюблений басейн, розповісти про нього друзям і влаштувати собі міні-відпустку!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про наймодніші купальники влітку 2021.

Фото: Unsplash

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