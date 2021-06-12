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ICTV Ранок 12.06.2021 08:30
12.06.2021 08:30
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Київ: Топ незвичайних туристичних локацій, про які ви не знали


Київ – це одне з найстаріших та найцікавіших міст у Європі з багатьма захоплюючими туристичними локаціями, про які мало хто знає.

Тож Ранок у Великому Місті підготував для тебе топ незвичайних туристичних локацій Києва.

Мамаєва слобода

Це козацьке село, яке знаходиться серед сірих кварталів та високих бізнес-центрів просто неба.

Мамаєва слобода є аналогом селища Пирогів, яке більш відоме серед киян та гостей столиці.

Тут є ліс, ставки, старі хати, діюча дерев’яна церква, а ще кузня, вежа, млин, шинок і багато іншого.

У слободі можна провести час з сім’єю та скуштувати смачну українську кухню.

Адреса: вул. Донця, 2.

Арабський дім

Цей будинок збудував київський архітектор Павло Альошин на замовлення сім’ї Ковалевських. 

Дім має круглу вежу, яка дає змогу об’єднати два фасади наріжного будинку, без гострих кутів.

У вежі знаходився репетиційний зал оркестру, на першому поверсі бібліотека, дзеркальна кімната, хол і купе.

Адреса: вул. Пилипа Орлика, 1/15.

Сквер Гейдара Алієва і Ар-Рахма

Поруч з посольством Республіки Азербайджан є дуже цікавий та мальовничий сквер.

На території скверу цвітуть фруктові дерева та квіти, є багато зручних лавок та кам’яна стіна з приголомшливою мозаїкою.

На паралельній вулиці розташована найбільша в Києві мечеть Ар-Рахма. 

Адреса: вул. Глибочицькій, 24.

Замок Барона

Цей замок був побудований під час «будівельної лихоманки» в Києві поміщиком Михайлом Підгірських.

В різні часи тут функціонували кінотеатр німого кіно, пекарня та редакція газети.

Після революції будинок перетворили на комунальні квартири.

Адреса: вул. Ярославів Вал, 1.

Сад каміння

Дуже затишне місце, яке знаходиться на Оболонській набережній біля парку “Наталка”.

Ідея створення саду каменів прийшла в столицю з Японії.

Аналогічні культурно-естетичні споруди в Японії почали з’являтися ще в 1336 році.

Поруч з садом знаходиться кілька кафе, ресторанів, де вдасться приємно провести час.

Адреса: вулиця Оболонська Набережна, 1, Київ, 02000

Будинок Ікскюль-Гільденбанда

Будинок складався з шести 5-7-кімнатних квартир, частина з яких здавалася в оренду.

Через арку можна потрапити у внутрішній двір, де розташовувалися стайні для коней і сарай.

Адреса: вул. Шовковична, 19.

 

Нагадаємо, що раніше ми писали про цікаві факти про Київ.

Фото: Unsplash

Дмитро Несін

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Теги: Київ
12.06.2021 08:30



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