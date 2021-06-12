Київ: Топ незвичайних туристичних локацій, про які ви не знали

Київ – це одне з найстаріших та найцікавіших міст у Європі з багатьма захоплюючими туристичними локаціями, про які мало хто знає.
Тож Ранок у Великому Місті підготував для тебе топ незвичайних туристичних локацій Києва.
Мамаєва слобода
Це козацьке село, яке знаходиться серед сірих кварталів та високих бізнес-центрів просто неба.
Мамаєва слобода є аналогом селища Пирогів, яке більш відоме серед киян та гостей столиці.
Тут є ліс, ставки, старі хати, діюча дерев’яна церква, а ще кузня, вежа, млин, шинок і багато іншого.
У слободі можна провести час з сім’єю та скуштувати смачну українську кухню.
Арабський дім
Цей будинок збудував київський архітектор Павло Альошин на замовлення сім’ї Ковалевських.
Дім має круглу вежу, яка дає змогу об’єднати два фасади наріжного будинку, без гострих кутів.
У вежі знаходився репетиційний зал оркестру, на першому поверсі бібліотека, дзеркальна кімната, хол і купе.
Сквер Гейдара Алієва і Ар-Рахма
Поруч з посольством Республіки Азербайджан є дуже цікавий та мальовничий сквер.
На території скверу цвітуть фруктові дерева та квіти, є багато зручних лавок та кам’яна стіна з приголомшливою мозаїкою.
На паралельній вулиці розташована найбільша в Києві мечеть Ар-Рахма.
Замок Барона
Цей замок був побудований під час «будівельної лихоманки» в Києві поміщиком Михайлом Підгірських.
В різні часи тут функціонували кінотеатр німого кіно, пекарня та редакція газети.
Після революції будинок перетворили на комунальні квартири.
Сад каміння
Дуже затишне місце, яке знаходиться на Оболонській набережній біля парку “Наталка”.
Ідея створення саду каменів прийшла в столицю з Японії.
Аналогічні культурно-естетичні споруди в Японії почали з’являтися ще в 1336 році.
Поруч з садом знаходиться кілька кафе, ресторанів, де вдасться приємно провести час.
Будинок Ікскюль-Гільденбанда
Будинок складався з шести 5-7-кімнатних квартир, частина з яких здавалася в оренду.
Через арку можна потрапити у внутрішній двір, де розташовувалися стайні для коней і сарай.
Нагадаємо, що раніше ми писали про цікаві факти про Київ.
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