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ICTV Ранок 05.08.2021 20:20
05.08.2021 20:20
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«Мирна свиня». Брітні Спірс потішила фанатів милим відео

«Мирна свиня». Брітні Спірс потішила фанатів милим відео

Американська співачка Брітні Спірс замилувала фанатів відео зі свинею.

Знаменитість опублікувала процес налагодження стосунків із твариною у своєму інстарамі.

Також зірка написала пост, де зізналася, “що ще ніколи не бачила таких свиней”.

Брітні зауважила, що зараз кілька разів на тиждень має заняття з конями, щоб впоратися із соціальною тривожністю.

брітні спірс фото

На думку співачки, “проведення часу з такими тваринами, як ця мирна свиня, є дуже терапевтичним.

Допис артистки уже вподобали близько 760 тисяч користувачів.

Зауважимо, що раніше Брітні Спірс виступила в суді з емоційною промовою.

Також по темі: Натяк опікунам? Брітні Спірс виклала в мережу провокативне фото Попри заборони. Брітні Спірс зібралася заміж? Яскравий купальник і шубка. Брітні Спірс запалила мережу дикими танцями

Співачка заявила, що хоче позбутися опіки батька, який повністю контролює її фінансове та професійне життя.

Зірці забороняють народжувати дітей та насильно змушують приймати протизаплідні препарати.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про топ ролей Дженніфер Еністон.

Фото: britneyspears

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Теги: інстаграм зірок, Брітні Спірс, зірки, шоу-біз
05.08.2021 20:20



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