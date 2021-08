«Мирна свиня». Брітні Спірс потішила фанатів милим відео

Американська співачка Брітні Спірс замилувала фанатів відео зі свинею.

Знаменитість опублікувала процес налагодження стосунків із твариною у своєму інстарамі.

Також зірка написала пост, де зізналася, “що ще ніколи не бачила таких свиней”.

Брітні зауважила, що зараз кілька разів на тиждень має заняття з конями, щоб впоратися із соціальною тривожністю.

На думку співачки, “проведення часу з такими тваринами, як ця мирна свиня, є дуже терапевтичним.

Допис артистки уже вподобали близько 760 тисяч користувачів.

Зауважимо, що раніше Брітні Спірс виступила в суді з емоційною промовою.

Співачка заявила, що хоче позбутися опіки батька, який повністю контролює її фінансове та професійне життя.

Зірці забороняють народжувати дітей та насильно змушують приймати протизаплідні препарати.

Фото: britneyspears

