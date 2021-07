Натяк опікунам? Брітні Спірс виклала в мережу провокативне фото

38-річна американська співачка Брітні Спірс знову показала провокативне фото.

У своєму інстаграмі зірка опублікувала світлину з оголеним бюстом.

Допис Брітні вже вподобали майже три мільйони користувачів.

Дехто з фанатів знаменитості вважає, що такі витівки Брітні пов’язані з тим, що вона прагне звільнитися з-під опіки батька.

Зауважимо, нещодавно Спірс виступила в суді з емоційною промовою.

Співачка заявила, що батько повністю контролює її фінансове та професійне життя.

Їй забороняють народжувати дітей та насильно змушують приймати протизаплідні препарати.

Фото: britneyspears

