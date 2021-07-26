Натяк опікунам? Брітні Спірс виклала в мережу провокативне фото

38-річна американська співачка Брітні Спірс знову показала провокативне фото.
У своєму інстаграмі зірка опублікувала світлину з оголеним бюстом.
Допис Брітні вже вподобали майже три мільйони користувачів.
Дехто з фанатів знаменитості вважає, що такі витівки Брітні пов’язані з тим, що вона прагне звільнитися з-під опіки батька.
Зауважимо, нещодавно Спірс виступила в суді з емоційною промовою.Також по темі: Попри заборони. Брітні Спірс зібралася заміж? Яскравий купальник і шубка. Брітні Спірс запалила мережу дикими танцями У леопардовому костюмі. Брітні Спірс показала запальні танці
Співачка заявила, що батько повністю контролює її фінансове та професійне життя.
Їй забороняють народжувати дітей та насильно змушують приймати протизаплідні препарати.
Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми писали про модні образи Ольги Сумської.
Фото: britneyspears