Попри заборони. Брітні Спірс зібралася заміж?

39-річна американська співачка Брітні Спірс, імовірно, заручилася зі своїм 27-річним бойфрендом Семом Асгарі.
Днями папараці заскочили солодку парочку в Лос-Анджелесі, коли ті заїжджали по каву.
Знімки розлетілися мережею і одразу зчинили ажіотаж.
Адже на безіменному пальці у Спірс світилася каблучка.
Проте чи правдиві припущення, поки невідомо.Також по темі: Яскравий купальник і шубка. Брітні Спірс запалила мережу дикими танцями Яскрава та шалена. Брітні Спірс здивувала мережу дикими танцями Брітні Спірс без макіяжу: як насправді виглядає співачка
Співачка ситуацію не коментувала.
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Фото: britneyspears