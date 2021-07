Попри заборони. Брітні Спірс зібралася заміж?

39-річна американська співачка Брітні Спірс, імовірно, заручилася зі своїм 27-річним бойфрендом Семом Асгарі.

Днями папараці заскочили солодку парочку в Лос-Анджелесі, коли ті заїжджали по каву.

Знімки розлетілися мережею і одразу зчинили ажіотаж.

Адже на безіменному пальці у Спірс світилася каблучка.

Проте чи правдиві припущення, поки невідомо.

Співачка ситуацію не коментувала.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про модні образи Ольги Сумської.

Фото: britneyspears

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.