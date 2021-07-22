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ICTV Ранок 22.07.2021 19:15
22.07.2021 19:15
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Попри заборони. Брітні Спірс зібралася заміж?


39-річна американська співачка Брітні Спірс, імовірно, заручилася зі своїм 27-річним бойфрендом Семом Асгарі.

Днями папараці заскочили солодку парочку в Лос-Анджелесі, коли ті заїжджали по каву.

Знімки розлетілися мережею і одразу зчинили ажіотаж.

Адже на безіменному пальці у Спірс світилася каблучка.

Проте чи правдиві припущення, поки невідомо.

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Співачка ситуацію не коментувала.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про модні образи Ольги Сумської.

Фото: britneyspears

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Теги: інстаграм зірок, Брітні Спірс, зірки, шоу-біз
22.07.2021 19:15



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