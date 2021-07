Не захистять? Чому наявність антитіл — не привід відмовлятися від вакцини

Чому не слід відмовлятися від вакцини проти коронавірусу навіть при наявності антитіл.

Вакцинуватися від коронавірусу чи ні.

Розмірковуючи над цим питанням, частина українців замість того, щоб відштовхуватися від загрози інфікування коронавірусом покладається на наявність антитіл.

Хибно думаючи, ніби вони гарантія захисту від пошесті.

Насправді ж люди, які відмовляються від вакцинації та нехтують масками і карантинними обмеженнями через те, що вже мають антитіла після перенесеного COVID-19, несвідомо наражають себе та інших на смертельну небезпеку.

Нині понад 30% українців, або кожен третій, мають антитіла до коронавірусу.

Про це свідчать попередні дані всеукраїнського дослідження популяційного імунітету населення, повідомляють у Центрі громадського здоров’я.

При цьому Україна регулярно потрапляє до світових антирейтингів держав із найбільшою добовою смертністю від ускладнень, спричинених COVID-19.

А фахівці попереджають про ризик повторних інфікувань через появу нових, більш заразних та небезпечних, ніж “оригінал”, штамів коронавірусу.

Хтось може вирішити, мовляв, 30 відсотків населення з антитілами просто недостатньо для створення колективного імунітету.

Тому розглянемо приклад однієї з найбільш постраждалих від коронавірусу країни світу — Індії, де вперше виявили особливо небезпечний мутант “Дельта” і де тіла померлих від коронавірусу через перезавантаженість крематоріїв спалюють просто на вулиці, а в лікарнях катастрофічно не вистачає ліжок із киснем.

Однак понад 67% населення Індії, тобто майже 880 мільйонів людей, мають антитіла до COVID-19.

Як таке можливо?

В Індії, як і в Україні, наразі дуже мало людей вакцинувалися від коронавірусу.

В Індії, станом на кінець липня, повний курс імунізації пройшли лише 7% громадян.

В Україні цей показник ще менший — ледь більше 4 відсотків.

Медики наголошують: 67% перехворілих з антитілами — не те саме, що 67% вакцинованих!

Що, до слова, підтверджує низька статистика смертності у розвинених країнах з високим відсотком щеплених.

Фахівці стверджують: саме вакцинація від коронавірусу може гарантувати реальний захист від важкого перебігу COVID-19 та смерті.

Тож, навіть якщо ви вже перехворіли і маєте антитіла, не відмовляйтеся від щеплення.

Немає жодних гарантій, що їх буде достатньо для захисту, адже імунна відповідь — це не лише наявність чи відсутність антитіл.

Подробиці — у відео.

Фото: Unsplash

