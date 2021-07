Червона зона — питання часу? Чого українцям варто чекати від небезпечної Дельти

Україна — третя серед європейських країн в антирейтингу за добовою смертністю та ускладнень від коронавірусу.

Такі дані 25 липня оприлюднив статистичний сайт Worldometers.

Друге місце посіла Британія. І на першому — із величезним відривом від інших — Росія.

Протягом останніх кількох тижнів там фіксують у середньому по 750 смертей від коронавірусу щодня.

І це дані лише офіційної статистики МОЗ РФ, що, на думку міжнародних експертів, применшує масштаб катастрофи мінімум втричі!

Тривалий час Росія не впроваджувала жодних карантинних обмежень, аж поки не зібрала “букет” одразу із декількох небезпечних штамів коронавірусу — зокрема “дельту” — і не утворила свій так званий “московський” штам, за яким нині спостерігають російські науковці.

Брехня та імпотентність російської влади у запобіганні поширенню коронавірусної інфекції вилазять боком країнам-сусідам РФ.

Попри низький наразі рівень захворюваності на коронавірус в Україні — у середньому фіксують по 250 нових випадків на добу — наша держава вже пройшла фазу спаду, повідомляють у Національній академії наук.

Існує реальна загроза виникнення “вибухових темпів” зростання захворюваності, як це було у країнах, де поширилася “дельта”, — попереджають науковці.

То чого очікувати від коронавірусу далі? І які регіони України може “накрити” першими?

По всій території України спостерігається невеликий приріст госпіталізованих з COVID-19, — повідомляє український аналітик Євген Істрєбін.

Наразі немає беззаперечного регіона-антилідера, утім варто моніторити епідситуацію у Харківській, Одеській, Дніпропетровській областях та Києві, — зазначає Істрєбін.

Тиждень тому аналітик повідомляв про певне зростання госпіталізованих ковідних пацієнтів — окрім Одеської — ще у Луганській, Чернівецькій областях та Києві.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін, у свою чергу, зазначає:

“Прогнозуємо, що випадки інфікування та госпіталізації почнуть рецидивувати в кінці серпня – на початку вересня і триватимуть до зими, в залежності від дій уряду та розширення масштабів вакцинації. Тому саме зараз вдалий час вакцинуватися, поки штам “дельта” ще широко не поширився в країні”, — каже пан Кузін.

Наразі у світі ввели майже 4 мільярди доз антиковідних вакцин!

Утім задля завершення пандемії, потрібно аби вакцинувалися щонайменше 70% населення світу — зазначають у ВООЗ.

Для цього потрібно використати 11 мільярдів доз різних вакцин від коронавірусу.

Організація закликає щепити до вересня бодай 10% громадян у кожній країні, а до кінця року — щонайменше 40%.

А як в Україні та світі заохочують до вакцинації від ковід-19?

У Франції — де повний курс імунізації від коронавірусу отримали вже понад 50% населення — днями до вакцинації зобов’язали всіх медпрацівників, адже вони належать до групи підвищеного ризику інфікування.

Щепитися необхідно до 15 вересня. Окрім того, абсолютно всі категорії населення відтепер для відвідування ресторанів, а також у разі внутрішніх поїздок країною мають пред’являти так званий “паспорт здоров’я”.

Із 6 серпня обов’язкова наявність “ковідного сертифіката” і в Італії: його запитуватимуть при вході у ресторани та бари, тренажерні зали, театри, кінотеатри тощо.

У разі зростання інфікованих коронавірусом, обмеження для невакцинованих планують ввести і в Німеччині, а саме — заборонити їм вхід до ресторанів, кінотеатрів та стадіонів.

В Україні ж про обов’язкову вакцинацію від коронавірусу наразі не йдеться.

Утім у МОЗ для повністю вакцинованих громадян анонсували певні привілеї, які стосуватимуться карантинних обмежень.

Зокрема, для них будуть відкриті певні заклади, куди людей без щеплень не пускатимуть.

Розглядається також можливість дозволити працювати підприємствам із вакцинованими співробітниками, які будуть відвідувати щеплені від коронавірусу клієнти.

І наостанок — ще один аргумент на користь вакцинації від коронавірусу.

В одному з найавторитетніших медичних видань світу опублікували приголомшливе дослідження.

Негативний ефект спостерігається ще довго після одужання, тож вчені припускають — це ще один симптом так званого “постковідного” синдрому.

Детальніше про це дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.

