Красень у білому костюмі. Роналду похизувався автомобілем

Португальський футболіст Кріштіану Роналду похизувався автомобілем.

У своєму інстаграмі спортмен опублікував фото дорогої покупки.

На світлині Роналду позує у білому костюмі біля габаритного чорного авто.

Допис уже зібрав понад 14 мільйонів уподобань.

Фото: cristiano

