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ICTV Ранок 04.08.2021 20:10
04.08.2021 20:10
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Красень у білому костюмі. Роналду похизувався автомобілем

Красень у білому костюмі. Роналду похизувався автомобілем

Португальський футболіст Кріштіану Роналду похизувався автомобілем.

У своєму інстаграмі спортмен опублікував фото дорогої покупки.

На світлині Роналду позує у білому костюмі біля габаритного чорного авто.

Допис уже зібрав понад 14 мільйонів уподобань.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми публікували топ зірок без макіяжу.

Фото: cristiano

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Кріштіану Роналду, шоу-біз
04.08.2021 20:10



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