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ICTV Ранок 25.05.2021 19:15
25.05.2021 19:15
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Обережно, гаряче! Дівчина Роналду похизувалася апетитними формами


27-річна Джорджина Родрігес виклала у мережу відверті фото. 

Кохана дівчина футболіста Кріштіану Роналду, яка є матір’ю його четвертої дитини, похизувалася апетитними формами.

Джорджина продемонструвала знімки у рожевому бікіні.

Світлина зібрала понад 2 мільйони вподобань та 11 тисяч коментарів.

Зауважимо, що з Роналду Родрігес у стосунках вже 4 роки.

Проте пара не перебуває у законному шлюбі.

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Більше про цю та інші зіркові новини дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Володимир Кличко показав оголений торс.

Фото: georginagio

 

 

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Теги: інстаграм зірок, Джорджина Родрігес, Кріштіану Роналду
25.05.2021 19:15



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