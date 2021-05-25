Обережно, гаряче! Дівчина Роналду похизувалася апетитними формами

27-річна Джорджина Родрігес виклала у мережу відверті фото.

Кохана дівчина футболіста Кріштіану Роналду, яка є матір’ю його четвертої дитини, похизувалася апетитними формами.

Джорджина продемонструвала знімки у рожевому бікіні.

Світлина зібрала понад 2 мільйони вподобань та 11 тисяч коментарів.

Зауважимо, що з Роналду Родрігес у стосунках вже 4 роки.

Проте пара не перебуває у законному шлюбі.

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Фото: georginagio

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