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ICTV Ранок 13.07.2021 20:00
13.07.2021 20:00
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Відпочиває після Євро. Роналду похизувався голим торсом


Португальський футболіст Кріштіану Роналду поділився світлинами з відпочинку.

Знімки спортсмен опублікував у своєму інстаграмі.

Фото Роналду зібрало понад сім мільйонів лайків.

А ось світлина з дівчиною Кріштіану Джорджиною Родрігес та його дітьми стала ще популярнішою.

Сімейні кадри уподобали понад одинадцять із половиною мільйонів користувачів.

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Нагадаємо, раніше ми писали про топ вагітних зірок.

Фото: cristiano

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Кріштіану Роналду, шоу-біз
13.07.2021 20:00



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