Відпочиває після Євро. Роналду похизувався голим торсом

Португальський футболіст Кріштіану Роналду поділився світлинами з відпочинку.

Знімки спортсмен опублікував у своєму інстаграмі.

Фото Роналду зібрало понад сім мільйонів лайків.

А ось світлина з дівчиною Кріштіану Джорджиною Родрігес та його дітьми стала ще популярнішою.

Сімейні кадри уподобали понад одинадцять із половиною мільйонів користувачів.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: cristiano

