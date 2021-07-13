Відпочиває після Євро. Роналду похизувався голим торсом

Португальський футболіст Кріштіану Роналду поділився світлинами з відпочинку.
Знімки спортсмен опублікував у своєму інстаграмі.
Фото Роналду зібрало понад сім мільйонів лайків.
А ось світлина з дівчиною Кріштіану Джорджиною Родрігес та його дітьми стала ще популярнішою.
Сімейні кадри уподобали понад одинадцять із половиною мільйонів користувачів.
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Фото: cristiano
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13.07.2021 20:00
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