Годі стандартів краси! ТОП-7 зірок, які показали свої фото без фотошопу

Зірки без фотошопу: добірка Ранку у Великому Місті.

Вже не перший рік поспіль триває боротьба з нереалістичними стандартами краси, які згубно впливають на нашу самооцінку, дарують невпевненість у собі та іноді навіть лишають сну…

Ну, а як тут спокійно спати, коли соцмережі кишать кадрами довгоногих красунь без єдиної складки чи зморшки?

Якщо до викривлення реальності з допомогою фотошопу вдаються навіть наші знайомі, то, що говорити про тих, які щодня постають перед широкою публікою?

Але мова піде не про них. Сьогодні Ранок у Великому Місті розповість про тих зірок, які люблять себе по-справжньому, і тим самим допомагають покласти край стандартизації краси.

У добірку ми прикріплювали по 2 фото до кожної зірки — 1) з фотошопом; 2) максимально природнє.

Дивись, порівнюй та надихайся!

Американська супермодель, телеведуча та акторка Сінді Кроуфорд не боїться показувати себе без ретуші.

А чого ж тут боятися, коли на свої 55 зірка виглядає просто неймовірно!

Ну от переконайся сам(-а), що різниця зовсім не суттєва:

Одна з найбільш успішних латиноамериканських акторок Голлівуду Сальма Гайек завжди користувалася популярністю серед чоловіків.

І справа не лише у її гарячому мексиканському корінні.

Сальма красива, талановита, а головне — вона любить себе.

Не лише з ідеальною зачіскою та макіяжем, а й навіть, тоді коли щойно вибігла з душу.

Всесвітньо відомій американській акторці Шерон Стоун нещодавно виповнилось 63.

Вона не приховує від світу свої зморшки, а навпаки — демонструє їх цілому Instagram, озброївшись красивою усмішкою та насупленим мопсом.

51-річна акторка Ума Турман продовжує підкорювати серця мільйонів.

І гарячими обкладинками глянцевих журналів, і домашніми фото, що голосніше за будь-що говорять про щирість.

Кому-кому, а статус “красуня” їй пасує найбільше.

Ідуть роки, а 53-річна королева ромкомів Джулія Робертс, схоже, не старіє!

Зірка частенько демонструє свої фото без будь-якого мейкапу чи фотошопу.

Дженніфер Лопес — взагалі окрема тема.

Вона, напевно, знайшла той еліксир молодості, про який мріє чи не кожен мешканець цієї планети.

Або ж тут справа зовсім не в магії, а у цілковитому прийнятті своєї унікальної краси?

І це доводить неперевершена зірка 90-их Селін Діон, якій цьогоріч виповнились 53 роки.

