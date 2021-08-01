Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 01.08.2021 20:20
01.08.2021 20:20
Поділитися

Годі стандартів краси! ТОП-7 зірок, які показали свої фото без фотошопу


Зірки без фотошопу: добірка Ранку у Великому Місті.

Вже не перший рік поспіль триває боротьба з нереалістичними стандартами краси, які згубно впливають на нашу самооцінку, дарують невпевненість у собі та іноді навіть лишають сну…

Ну, а як тут спокійно спати, коли соцмережі кишать кадрами довгоногих красунь без єдиної складки чи зморшки?

Також по темі: Кім Кардашян без макіяжу похизувалася формами на відпочинку Оля Полякова показала фігуру без фотошопу Вдома і без макіяжу. Каменських показала свій ідеальний ранок

Якщо до викривлення реальності з допомогою фотошопу вдаються навіть наші знайомі, то, що говорити про тих, які щодня постають перед широкою публікою?

Але мова піде не про них. Сьогодні Ранок у Великому Місті розповість про тих зірок, які люблять себе по-справжньому, і тим самим допомагають покласти край стандартизації краси.

Зірки без фотошопу

У добірку ми прикріплювали по 2 фото до кожної зірки — 1) з фотошопом; 2) максимально природнє.

Дивись, порівнюй та надихайся!

Сінді Кроуфорд

Американська супермодель, телеведуча та акторка Сінді Кроуфорд не боїться показувати себе без ретуші.

А чого ж тут боятися, коли на свої 55 зірка виглядає просто неймовірно!

Ну от переконайся сам(-а), що різниця зовсім не суттєва:

Сальма Гайек

Одна з найбільш успішних латиноамериканських акторок Голлівуду Сальма Гайек завжди користувалася популярністю серед чоловіків.

І справа не лише у її гарячому мексиканському корінні.

Сальма красива, талановита, а головне — вона любить себе.

Не лише з ідеальною зачіскою та макіяжем, а й навіть, тоді коли щойно вибігла з душу.

Шерон Стоун

Всесвітньо відомій американській акторці Шерон Стоун нещодавно виповнилось 63.

Вона не приховує від світу свої зморшки, а навпаки — демонструє їх цілому Instagram, озброївшись красивою усмішкою та насупленим мопсом.

Також по темі: Кім Кардашян без макіяжу похизувалася формами на відпочинку Оля Полякова показала фігуру без фотошопу Вдома і без макіяжу. Каменських показала свій ідеальний ранок

Ума Турман

51-річна акторка Ума Турман продовжує підкорювати серця мільйонів.

І гарячими обкладинками глянцевих журналів, і домашніми фото, що голосніше за будь-що говорять про щирість.

Джулія Робертс

Кому-кому, а статус “красуня” їй пасує найбільше.

Ідуть роки, а 53-річна королева ромкомів Джулія Робертс, схоже, не старіє!

Зірка частенько демонструє свої фото без будь-якого мейкапу чи фотошопу.

Джей Ло

Дженніфер Лопес — взагалі окрема тема.

Вона, напевно, знайшла той еліксир молодості, про який мріє чи не кожен мешканець цієї планети.

Або ж тут справа зовсім не в магії, а у цілковитому прийнятті своєї унікальної краси?

Селін Діон

Коли жінка любить себе до останньої зморшечки, вона не потребує жодного фотошопу!

І це доводить неперевершена зірка 90-их Селін Діон, якій цьогоріч виповнились 53 роки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Селін Діон.

Фото: jlo, IMDb salmahayek

Софія Сукач

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: Джей Ло фото, Джулія Робертс, зірки, Сальма Хайєк, фотошоп
01.08.2021 20:20



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send