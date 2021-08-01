Годі стандартів краси! ТОП-7 зірок, які показали свої фото без фотошопу

Зірки без фотошопу: добірка Ранку у Великому Місті.
Вже не перший рік поспіль триває боротьба з нереалістичними стандартами краси, які згубно впливають на нашу самооцінку, дарують невпевненість у собі та іноді навіть лишають сну…
Ну, а як тут спокійно спати, коли соцмережі кишать кадрами довгоногих красунь без єдиної складки чи зморшки?Також по темі: Кім Кардашян без макіяжу похизувалася формами на відпочинку Оля Полякова показала фігуру без фотошопу Вдома і без макіяжу. Каменських показала свій ідеальний ранок
Якщо до викривлення реальності з допомогою фотошопу вдаються навіть наші знайомі, то, що говорити про тих, які щодня постають перед широкою публікою?
Але мова піде не про них. Сьогодні Ранок у Великому Місті розповість про тих зірок, які люблять себе по-справжньому, і тим самим допомагають покласти край стандартизації краси.
Зірки без фотошопу
У добірку ми прикріплювали по 2 фото до кожної зірки — 1) з фотошопом; 2) максимально природнє.
Дивись, порівнюй та надихайся!
Сінді Кроуфорд
Американська супермодель, телеведуча та акторка Сінді Кроуфорд не боїться показувати себе без ретуші.
А чого ж тут боятися, коли на свої 55 зірка виглядає просто неймовірно!
Ну от переконайся сам(-а), що різниця зовсім не суттєва:
Сальма Гайек
Одна з найбільш успішних латиноамериканських акторок Голлівуду Сальма Гайек завжди користувалася популярністю серед чоловіків.
І справа не лише у її гарячому мексиканському корінні.
Сальма красива, талановита, а головне — вона любить себе.
Не лише з ідеальною зачіскою та макіяжем, а й навіть, тоді коли щойно вибігла з душу.
Шерон Стоун
Всесвітньо відомій американській акторці Шерон Стоун нещодавно виповнилось 63.
Вона не приховує від світу свої зморшки, а навпаки — демонструє їх цілому Instagram, озброївшись красивою усмішкою та насупленим мопсом.Також по темі: Кім Кардашян без макіяжу похизувалася формами на відпочинку Оля Полякова показала фігуру без фотошопу Вдома і без макіяжу. Каменських показала свій ідеальний ранок
Ума Турман
51-річна акторка Ума Турман продовжує підкорювати серця мільйонів.
І гарячими обкладинками глянцевих журналів, і домашніми фото, що голосніше за будь-що говорять про щирість.
Джулія Робертс
Кому-кому, а статус “красуня” їй пасує найбільше.
Ідуть роки, а 53-річна королева ромкомів Джулія Робертс, схоже, не старіє!
Зірка частенько демонструє свої фото без будь-якого мейкапу чи фотошопу.
Джей Ло
Дженніфер Лопес — взагалі окрема тема.
Вона, напевно, знайшла той еліксир молодості, про який мріє чи не кожен мешканець цієї планети.
Або ж тут справа зовсім не в магії, а у цілковитому прийнятті своєї унікальної краси?
Селін Діон
Коли жінка любить себе до останньої зморшечки, вона не потребує жодного фотошопу!
І це доводить неперевершена зірка 90-их Селін Діон, якій цьогоріч виповнились 53 роки.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Селін Діон.
Фото: jlo, IMDb salmahayek