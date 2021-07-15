Ох і романтик! Кріштіану Роналду показав, як відпочиває з коханою на яхті

Відомий португальський футболіст Кріштіану Роналду виявився таким романтиком!
Зірка Італійського Ювентусу разом із сім’єю зараз відпочиває на розкішній яхті і періодично світить своїм оголеним торсом у Instagram.
Але напередодні він поділився з прихильниками красивим фото зі своєю коханою Джоржджиною Родрігес:
Моя любов, — коротко підписав Кріштіану.
Ну, і звичайно Джорджина також виклала схожі фото на своїй сторінці, підписавши:
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Любити тебе в морі…
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Роналду хизувався голим торсом.
Фото: cristiano