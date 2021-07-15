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ICTV Ранок 15.07.2021 19:15
15.07.2021 19:15
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Ох і романтик! Кріштіану Роналду показав, як відпочиває з коханою на яхті


Відомий португальський футболіст Кріштіану Роналду виявився таким романтиком!

Зірка Італійського Ювентусу разом із сім’єю зараз відпочиває на розкішній яхті і періодично світить своїм оголеним торсом у Instagram.

Але напередодні він поділився з прихильниками красивим фото зі своєю коханою Джоржджиною Родрігес:

Моя любов, — коротко підписав Кріштіану.

Ну, і звичайно Джорджина також виклала схожі фото на своїй сторінці, підписавши:

Любити тебе в морі…

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Роналду хизувався голим торсом.

Фото: cristiano

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Теги: інстаграм зірок, Джорджина Родрігес, Кріштіану Роналду
15.07.2021 19:15



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