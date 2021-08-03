«Збираюсь в клуб». Нікітюк влаштувала голосування за найкращу зачіску

Українська телеведуча Леся Нікітюк вкотре потішила прихильників цікавим інтерактивом.
У своєму інстаграм-блозі знаменитість опублікувала фотокарусель із семи зачісок та попросила фанатів допомогти визначитися з іміджем.
Серед варіантів були “Афродіта”, “Ані Лорак”, “Накрутка на бумажки”, “М’який локон”.
Підписники Лесі взялися жваво коментувати допис.
Пост уже зібрав понад 150 тисяч уподобань.Також по темі: Королева латексу. Нікітюк розповіла, як іти на побачення з колишнім Водій маршрутки, мільярдер чи айтішнік? Як Леся Нікітюк чоловіка собі обирала Знову відпочиває? Леся Нікітюк похизувалася знімками з Чорногорії
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Фото: lesia_nikituk