«Збираюсь в клуб». Нікітюк влаштувала голосування за найкращу зачіску

Українська телеведуча Леся Нікітюк вкотре потішила прихильників цікавим інтерактивом.

У своєму інстаграм-блозі знаменитість опублікувала фотокарусель із семи зачісок та попросила фанатів допомогти визначитися з іміджем.

Серед варіантів були “Афродіта”, “Ані Лорак”, “Накрутка на бумажки”, “М’який локон”.

Підписники Лесі взялися жваво коментувати допис.

Пост уже зібрав понад 150 тисяч уподобань.

Фото: lesia_nikituk

