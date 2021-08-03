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ICTV Ранок 03.08.2021 20:20
03.08.2021 20:20
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«Збираюсь в клуб». Нікітюк влаштувала голосування за найкращу зачіску


Українська телеведуча Леся Нікітюк вкотре потішила прихильників цікавим інтерактивом.

У своєму інстаграм-блозі знаменитість опублікувала фотокарусель із семи зачісок та попросила фанатів допомогти визначитися з іміджем.

Серед варіантів були “Афродіта”, “Ані Лорак”, “Накрутка на бумажки”, “М’який локон”.

Підписники Лесі взялися жваво коментувати допис.

нікітюк фото

 

Пост уже зібрав понад 150 тисяч уподобань.

Також по темі: Королева латексу. Нікітюк розповіла, як іти на побачення з колишнім Водій маршрутки, мільярдер чи айтішнік? Як Леся Нікітюк чоловіка собі обирала Знову відпочиває? Леся Нікітюк похизувалася знімками з Чорногорії

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як футбольні фани реагують на рішення Шевченка залишити збірну.

Фото: lesia_nikituk

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Леся Нікітюк, шоу-біз
03.08.2021 20:20



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