Сльози, подяка та хейт. Як футбольні фани реагують на рішення Шевченка залишити збірну

Андрій Шевченко йде з посади головного тренера Збірної України.

Так напередодні легендарний футболіст офіційно попрощався із командою та вболівальниками у своєму Instagram, чим просто шокував усіх підписників.

“Сьогодні добіг кінця мій контракт з Українською асоціацією футболу. Я провів п’ять років з головною командою країни. Це була наполеглива робота, яка довела, що ми здатні грати у сучасний футбол. З вірою в Україну!”, — прокоментував Шевченко.

Реагували на таку новину підписники по-різному.

Хтось гідно дякував Шевченку за все хороше, хтось слізно просив не покидати Збірну.

І без хейту, звісно, не обійшлось.

Коментатори також припустили, що далі Шевченка чекає Мілан…

Фото: andriyshevchenko

