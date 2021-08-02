Сльози, подяка та хейт. Як футбольні фани реагують на рішення Шевченка залишити збірну

Андрій Шевченко йде з посади головного тренера Збірної України.
Так напередодні легендарний футболіст офіційно попрощався із командою та вболівальниками у своєму Instagram, чим просто шокував усіх підписників.
“Сьогодні добіг кінця мій контракт з Українською асоціацією футболу. Я провів п’ять років з головною командою країни. Це була наполеглива робота, яка довела, що ми здатні грати у сучасний футбол. З вірою в Україну!”, — прокоментував Шевченко.
Реагували на таку новину підписники по-різному.
Хтось гідно дякував Шевченку за все хороше, хтось слізно просив не покидати Збірну.
І без хейту, звісно, не обійшлось.
Коментатори також припустили, що далі Шевченка чекає Мілан…Також по темі: Вже 17 років разом! Андрій Шевченко зворушливо привітав дружину з річницею Девід Бекхем став блондином? Легендарний футболіст вирішив змінити імідж разом із синами Занадто спекотно для футболки! Володимир Кличко грав у гольф з голим торсом
Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.
Нагадаємо, раніше ми показували гарячі фото Роналду з коханою.
Фото: andriyshevchenko