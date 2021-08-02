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ICTV Ранок 02.08.2021 19:15
02.08.2021 19:15
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Сльози, подяка та хейт. Як футбольні фани реагують на рішення Шевченка залишити збірну


Андрій Шевченко йде з посади головного тренера Збірної України.

Так напередодні легендарний футболіст офіційно попрощався із командою та вболівальниками у своєму Instagram, чим просто шокував усіх підписників.

“Сьогодні добіг кінця мій контракт з Українською асоціацією футболу. Я провів п’ять років з головною командою країни. Це була наполеглива робота, яка довела, що ми здатні грати у сучасний футбол. З вірою в Україну!”, — прокоментував Шевченко.

Реагували на таку новину підписники по-різному.

Хтось гідно дякував Шевченку за все хороше, хтось слізно просив не покидати Збірну.

І без хейту, звісно, не обійшлось.

скрін коментарів Шеви

Коментатори також припустили, що далі Шевченка чекає Мілан…

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми показували гарячі фото Роналду з коханою.

Фото: andriyshevchenko

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Теги: інстаграм зірок, андрій шевченко, зірки, шоу-біз
02.08.2021 19:15



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