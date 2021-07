Знову відпочиває? Леся Нікітюк похизувалася знімками з Чорногорії

Українська телеведуча Леся Нікітюк продовжує радувати прихильників знімками з відпустки.

Цього разу зірка відпочиває в Чорногорії.

Леся ділиться з фанатами світлинами у купальнику.

Також публікує фото з прогулянок на яхті.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: lesia_nikituk

