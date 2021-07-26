Знову відпочиває? Леся Нікітюк похизувалася знімками з Чорногорії

Українська телеведуча Леся Нікітюк продовжує радувати прихильників знімками з відпустки.
Цього разу зірка відпочиває в Чорногорії.
Леся ділиться з фанатами світлинами у купальнику.
Також публікує фото з прогулянок на яхті.
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Нагадаємо, раніше ми писали про модні образи Ольги Сумської.
Фото: lesia_nikituk
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26.07.2021 17:00
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