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ICTV Ранок 26.07.2021 17:00
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Знову відпочиває? Леся Нікітюк похизувалася знімками з Чорногорії


Українська телеведуча Леся Нікітюк продовжує радувати прихильників знімками з відпустки.

Цього разу зірка відпочиває в Чорногорії.

Леся ділиться з фанатами світлинами у купальнику.

Також публікує фото з прогулянок на яхті.

Також по темі: Королева латексу. Нікітюк розповіла, як іти на побачення з колишнім Приїхала до батьків, щоб виспатися? Леся Нікітюк втекла у рідний Хмельницький У купальнику і з коктейлем. Леся Нікітюк похизувалась своєю "руколою"

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про модні образи Ольги Сумської.

Фото: lesia_nikituk

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Леся Нікітюк, шоу-біз, Шоу-бізнез
26.07.2021 17:00



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