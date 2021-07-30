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ICTV Ранок 30.07.2021 20:20
30.07.2021 20:20
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Водій маршрутки, мільярдер чи айтішнік? Як Леся Нікітюк чоловіка собі обирала


Українська телеведуча Леся Нікітюк не втомлюється веселити своїх прихильників у Instagram.

Цього разу зірка опублікувала жартівливе опитування на дуже цікаву тему.

“Давно хотіла спитати у вас! А якого чоловіка ви бачите поряд зі мною?

1. Професійний актор

2. Телеведучий

3. Мільярдер

4. Водій маршрутки

5. Любитель тварин

6. Айтішник”

Вибирайте в коментах і я одразу йду з ним на свіданку, — дописала Леся.

Схоже, підписники миттєво визначились із вибором:

коментарі Лесі Нікітюк

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Нагадаємо, раніше ми показували гарячі фото Лесі Нікітюк із Чорногорії.

Фото: lesia_nikituk

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Леся Нікітюк
30.07.2021 20:20



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