Водій маршрутки, мільярдер чи айтішнік? Як Леся Нікітюк чоловіка собі обирала

Українська телеведуча Леся Нікітюк не втомлюється веселити своїх прихильників у Instagram.

Цього разу зірка опублікувала жартівливе опитування на дуже цікаву тему.

“Давно хотіла спитати у вас! А якого чоловіка ви бачите поряд зі мною?

1. Професійний актор

2. Телеведучий

3. Мільярдер

4. Водій маршрутки

5. Любитель тварин

6. Айтішник”

Схоже, підписники миттєво визначились із вибором:

