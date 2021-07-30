Водій маршрутки, мільярдер чи айтішнік? Як Леся Нікітюк чоловіка собі обирала

Українська телеведуча Леся Нікітюк не втомлюється веселити своїх прихильників у Instagram.
Цього разу зірка опублікувала жартівливе опитування на дуже цікаву тему.
“Давно хотіла спитати у вас! А якого чоловіка ви бачите поряд зі мною?
1. Професійний актор
2. Телеведучий
3. Мільярдер
4. Водій маршрутки
5. Любитель тварин
6. Айтішник”
Вибирайте в коментах і я одразу йду з ним на свіданку, — дописала Леся.
Схоже, підписники миттєво визначились із вибором:
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Нагадаємо, раніше ми показували гарячі фото Лесі Нікітюк із Чорногорії.
Фото: lesia_nikituk