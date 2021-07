Медовий світанок у бікіні. Настя Каменських показала, як зустрічає сонце

Українська співачка Настя Каменських знову похизувалася пишними формами.

Так напередодні відома українська співачка потішила підписників гарячими фото в бікіні.

Перші дві ніби скромні, але якщо погортати…

Реакції на таку доброзичливість не забарилися.

У коментарях NK, схоже, зібралася вся ураїнська естрада:

Фото: kamenskux

