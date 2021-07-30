Медовий світанок у бікіні. Настя Каменських показала, як зустрічає сонце

Українська співачка Настя Каменських знову похизувалася пишними формами.
Так напередодні відома українська співачка потішила підписників гарячими фото в бікіні.
Перші дві ніби скромні, але якщо погортати…
Доброго ранку… нехай ваш день буде сьогодні таким же медовим, як мій світанок, — підписала Каменських.
Реакції на таку доброзичливість не забарилися.
У коментарях NK, схоже, зібралася вся ураїнська естрада:
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Фото: kamenskux