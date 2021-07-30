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ICTV Ранок 30.07.2021 17:00
30.07.2021 17:00
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Медовий світанок у бікіні. Настя Каменських показала, як зустрічає сонце


Українська співачка Настя Каменських знову похизувалася пишними формами.

Так напередодні відома українська співачка  потішила підписників гарячими фото в бікіні.

Перші дві ніби скромні, але якщо погортати…

Доброго ранку… нехай ваш день буде сьогодні таким же медовим, як мій світанок, — підписала Каменських.

Реакції на таку доброзичливість не забарилися.

У коментарях NK, схоже, зібралася вся ураїнська естрада:

коментарі NK

Більше новин про життя зірок дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Також по темі: Їй справді 51? Наомі Кемпбелл приголомшила мережу гарячими фото Гола, боса і в басейні. Каменських похизувалася новим знімком Фатальна пристрасть і не тільки. ТОП-7 фільмів із гарячою Джей Ло

Нагадаємо раніше ми показували гарячі фото Кайлі Дженнер у міні-бікіні.

Фото: kamenskux

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Настя Каменських
30.07.2021 17:00



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