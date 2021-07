Гола, боса і в басейні. Каменських похизувалася новим знімком

Українська співачка Настя Каменських похизувалася новими фото.

У своєму інстаграмі зірка опублікувала сміливий знімок.

На світлині оголена NK позує у басейні.

Допис Каменських уже зібрав понад 200 тисяч уподобань.

