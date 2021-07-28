Гола, боса і в басейні. Каменських похизувалася новим знімком

Українська співачка Настя Каменських похизувалася новими фото.
У своєму інстаграмі зірка опублікувала сміливий знімок.
На світлині оголена NK позує у басейні.
Допис Каменських уже зібрав понад 200 тисяч уподобань.
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Нагадаємо, раніше ми писали про поради дієтолога Мей Маск.
Фото: kamenskux
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28.07.2021 19:15
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