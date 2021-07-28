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ICTV Ранок 28.07.2021 19:15
28.07.2021 19:15
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Гола, боса і в басейні. Каменських похизувалася новим знімком


Українська співачка Настя Каменських похизувалася новими фото.

У своєму інстаграмі зірка опублікувала сміливий знімок.

На світлині оголена NK позує у басейні.

Допис Каменських уже зібрав понад 200 тисяч уподобань.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про поради дієтолога Мей Маск.

Фото: kamenskux

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Настя Каменських, шоу-біз
28.07.2021 19:15



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