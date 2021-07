І працює, і відпочиває. Каменських похизувалася знімками з Туреччини

Українська співачка Настя Каменських показала фото з яхти в Туреччині.

На знімках, які зірка розмістила у своєму інстаграм-блозі, вона позує у блакитному купальнику.

За словами співачки, у Туреччині їй разом зі своїм чоловіком Потапом вдалося поєднати приємне з корисним.

Допис знаменитості вже зібрав понад 180 тисяч уподобань.

Фото: kamenskux

