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ICTV Ранок 16.07.2021 16:20
16.07.2021 16:20
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І працює, і відпочиває. Каменських похизувалася знімками з Туреччини


Українська співачка Настя Каменських показала фото з яхти в Туреччині. 

На знімках, які зірка розмістила у своєму інстаграм-блозі, вона позує у блакитному купальнику.

За словами співачки, у Туреччині їй разом зі своїм чоловіком Потапом вдалося поєднати приємне з корисним.

Це велике щастя, мати можливість відпочиваючи працювати,прокоментувала світлини Каменських.

Допис знаменитості вже зібрав понад 180 тисяч уподобань.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про смішне відео Нікітюк.

Фото: kamenskux

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Настя Каменських в купальнику, шоу-біз
16.07.2021 16:20



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