І працює, і відпочиває. Каменських похизувалася знімками з Туреччини

Українська співачка Настя Каменських показала фото з яхти в Туреччині.
На знімках, які зірка розмістила у своєму інстаграм-блозі, вона позує у блакитному купальнику.
За словами співачки, у Туреччині їй разом зі своїм чоловіком Потапом вдалося поєднати приємне з корисним.
Це велике щастя, мати можливість відпочиваючи працювати, – прокоментувала світлини Каменських.
Допис знаменитості вже зібрав понад 180 тисяч уподобань.Також по темі: У ванні з пінкою. Каменських показала, як рятується від спеки Палкий chill out. Каменських показала, як рятується від спеки Стопа 48 розміру? Нове фото Каменських здивувало підписників
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Фото: kamenskux